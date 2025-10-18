18 октября — день Каховской ГЭС: как россияне за секунду взорвали станцию, которая давала воду в Крым

18 октября 1955 года запустили первую из шести турбин Каховской ГЭС, поэтому эту дату считают днем рождения гидроэлектростанции, которую россияне взорвали 6 июня 2023 года. Как Российская Федерация захватила инфраструктурный объект и что произошло, когда сдетонировала взрывчатка, спрятанная в бетонной конструкции?

Чтобы "родилась" Каховская ГЭС, переместили 50 млн куб. м грунта, а 12 тыс. человек работали пять лет. Из-за преступления россиян в секунду разрушился объект, который должен был бы выдержать ядерный удар. В отверстие хлынула вода из Каховского водохранилища, которое полвека питало южные области Украины и Крым. На 70-й день рождения Каховской ГЭС Фокус собрал информацию о подрыве и о российских военных преступлениях, совершенных в Украине.

Уже 22 февраля 2022 года ВС РФ прошли маршем около 70-100 км от ранее оккупированного Крыма и добрались до Каховской ГЭС и Новой Каховки. Россияне перешли на правый берег Днепра, и гидроэлектростанция оказалась под полным контролем оккупационных властей.

Российский солдат на дамбе Каховской ГЭС во время оккупации объекта Фото: Цензор.НЕТ

Подрыв Каховской ГЭС — что произошло 6 июня 2023 года

С зимы 2022 по лето 2023 года плотина и энергетическое оборудование ГЭС страдали от боевых действий. ГУР Минобороны установило, что начиная с апреля 2022 года россияне закладывали взрывчатку на ГЭС, а с октября — минировали шлюзы и опоры, опасаясь атак ВСУ.

Подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня 2023 года. Местные жители услышали сильный грохот, а сейсмические станции NORSAR зафиксировали два импульса — в 2:35 и 2:54 ч. Утром люди увидели, что часть плотины Каховской ГЭС разрушена и через нее несется вода из Каховского водохранилища.

Украинские власти подтвердили, что россияне совершили военное преступление, взорвав гражданский инфраструктурный объект и устроив экологическую и техногенную катастрофу. Международное сообщество некоторое время не говорило об ответственности РФ, но позже все же признало, что подрыв Каховской ГЭС устроили россияне.

Инфографика с последствиями подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 года Фото: UA War Infographics

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС удерживали 18 млрд куб. м воды Каховского моря, которое через отверстие в плотине понеслось вниз по руслу Днепра. На фото с места событий видим белый водоворот, который рвется через дыру в дамбе, разрушая соседние бетонные участки и затапливая прибрежные населенные пункты.

Поток воды в дамбе Каховской ГЭС после подрыва 6 июня 2023 года

В течение недели весь объем Каховского водохранилища вытекал по Днепру в Черное море. Из-за особенностей рельефа вода затопила больше левобережья (68%), чем правобережья (32%). Вода залила около 80 населенных пунктов и пострадало около 16 тыс. человек. 8 июня в Херсоне уровень воды поднялся на 5,68 м, в реке Ингулец — на 12-14 м.

Затопленные дома на правобережье Днепра после подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 года Фото: Telegram

Украинская власть и волонтеры вывозили людей и животных из пострадавших регионов правобережья. Между тем российские оккупанты блокировали выезд и не наладили эвакуацию. Согласно данным МВД Украины, в результате наводнения после прорыва дамбы на правобережье погиб 21 человек. Оккупанты говорили о 59 погибших, но агентство AP установило, что смертей было гораздо больше: только в Олешках утонуло 200-300 человек.

Расследование подрыва Каховской ГЭС

Согласно данным СБУ, взрывчатку на ГЭС заложили россияне из 205-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Днепр" ВС РФ. Командир бригады — полковник Роман Титов, командующий группировки — генерал-полковник Олег Макаревич, начальник штаба — генерал-майор Владимир Омельянович.

Олег Макаревич, причастный к подрыву Каховской ГЭС Фото: РБК

В 2024 году Украина объявила подозрения двум фигурантам: Макаревичу, который приказал взорвать станцию, и Омельяновичу, который организовал закладку взрывчатки. Россиян подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 438 — нарушение правил и обычаев войны: наказание — пожизненное заключение.

Подрыв Каховской ГЭС и возрождение Великого Луга

После подрыва Каховской ГЭС появилась проблема с водой для населенных пунктов и хозяйств на правобережье Днепра, и поэтому Украина построила новые водопроводы. Кроме того, некоторое время беспокоились о Запорожской АЭС, поскольку обмелел водоем для охлаждения реакторов.

Между тем после схода воды открылись просторы, которые когда-то были Великим Лугом, — десятки тысяч гектаров земель, на которых жили казаки в XVI-XVII вв. За несколько месяцев на высохшем дне появились растения, а археологи нашли древние лодки-чайки и оружие.

Бывшее дно Каховского водохранилища после подрыва ГЭС Фото: svit.kpi.ua

18 октября 2025 года — день, когда украинцы могут вспомнить о Каховском море, питавшем водой юг Украины, о турбинах, дававших свет, и о дамбе, соединявшей берега Днепра. Россияне взорвали Каховскую ГЭС, но пока идет война, украинцы могут попытаться возродить Великий Луг — воспоминание о днях, когда Российской империи на этих землях не существовало.