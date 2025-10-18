18 октября — день Каховской ГЭС: как россияне за секунду взорвали станцию, которая давала воду в Крым
18 октября 1955 года запустили первую из шести турбин Каховской ГЭС, поэтому эту дату считают днем рождения гидроэлектростанции, которую россияне взорвали 6 июня 2023 года. Как Российская Федерация захватила инфраструктурный объект и что произошло, когда сдетонировала взрывчатка, спрятанная в бетонной конструкции?
Чтобы "родилась" Каховская ГЭС, переместили 50 млн куб. м грунта, а 12 тыс. человек работали пять лет. Из-за преступления россиян в секунду разрушился объект, который должен был бы выдержать ядерный удар. В отверстие хлынула вода из Каховского водохранилища, которое полвека питало южные области Украины и Крым. На 70-й день рождения Каховской ГЭС Фокус собрал информацию о подрыве и о российских военных преступлениях, совершенных в Украине.
Уже 22 февраля 2022 года ВС РФ прошли маршем около 70-100 км от ранее оккупированного Крыма и добрались до Каховской ГЭС и Новой Каховки. Россияне перешли на правый берег Днепра, и гидроэлектростанция оказалась под полным контролем оккупационных властей.
Подрыв Каховской ГЭС — что произошло 6 июня 2023 года
С зимы 2022 по лето 2023 года плотина и энергетическое оборудование ГЭС страдали от боевых действий. ГУР Минобороны установило, что начиная с апреля 2022 года россияне закладывали взрывчатку на ГЭС, а с октября — минировали шлюзы и опоры, опасаясь атак ВСУ.
Подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня 2023 года. Местные жители услышали сильный грохот, а сейсмические станции NORSAR зафиксировали два импульса — в 2:35 и 2:54 ч. Утром люди увидели, что часть плотины Каховской ГЭС разрушена и через нее несется вода из Каховского водохранилища.
Украинские власти подтвердили, что россияне совершили военное преступление, взорвав гражданский инфраструктурный объект и устроив экологическую и техногенную катастрофу. Международное сообщество некоторое время не говорило об ответственности РФ, но позже все же признало, что подрыв Каховской ГЭС устроили россияне.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
Плотина Каховской ГЭС удерживали 18 млрд куб. м воды Каховского моря, которое через отверстие в плотине понеслось вниз по руслу Днепра. На фото с места событий видим белый водоворот, который рвется через дыру в дамбе, разрушая соседние бетонные участки и затапливая прибрежные населенные пункты.
В течение недели весь объем Каховского водохранилища вытекал по Днепру в Черное море. Из-за особенностей рельефа вода затопила больше левобережья (68%), чем правобережья (32%). Вода залила около 80 населенных пунктов и пострадало около 16 тыс. человек. 8 июня в Херсоне уровень воды поднялся на 5,68 м, в реке Ингулец — на 12-14 м.
Украинская власть и волонтеры вывозили людей и животных из пострадавших регионов правобережья. Между тем российские оккупанты блокировали выезд и не наладили эвакуацию. Согласно данным МВД Украины, в результате наводнения после прорыва дамбы на правобережье погиб 21 человек. Оккупанты говорили о 59 погибших, но агентство AP установило, что смертей было гораздо больше: только в Олешках утонуло 200-300 человек.
Расследование подрыва Каховской ГЭС
Согласно данным СБУ, взрывчатку на ГЭС заложили россияне из 205-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Днепр" ВС РФ. Командир бригады — полковник Роман Титов, командующий группировки — генерал-полковник Олег Макаревич, начальник штаба — генерал-майор Владимир Омельянович.
В 2024 году Украина объявила подозрения двум фигурантам: Макаревичу, который приказал взорвать станцию, и Омельяновичу, который организовал закладку взрывчатки. Россиян подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 438 — нарушение правил и обычаев войны: наказание — пожизненное заключение.
Подрыв Каховской ГЭС и возрождение Великого Луга
После подрыва Каховской ГЭС появилась проблема с водой для населенных пунктов и хозяйств на правобережье Днепра, и поэтому Украина построила новые водопроводы. Кроме того, некоторое время беспокоились о Запорожской АЭС, поскольку обмелел водоем для охлаждения реакторов.
Между тем после схода воды открылись просторы, которые когда-то были Великим Лугом, — десятки тысяч гектаров земель, на которых жили казаки в XVI-XVII вв. За несколько месяцев на высохшем дне появились растения, а археологи нашли древние лодки-чайки и оружие.
18 октября 2025 года — день, когда украинцы могут вспомнить о Каховском море, питавшем водой юг Украины, о турбинах, дававших свет, и о дамбе, соединявшей берега Днепра. Россияне взорвали Каховскую ГЭС, но пока идет война, украинцы могут попытаться возродить Великий Луг — воспоминание о днях, когда Российской империи на этих землях не существовало.