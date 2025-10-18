18 жовтня — день Каховської ГЕС: як росіяни за секунду підірвали станцію, яка давала воду в Крим

18 жовтня 1955 року запустили першу з шести турбін Каховської ГЕС, тому цю дату вважають днем народження гідроелектростанції, яку росіяни підірвали 6 червня 2023 року. Як Російська Федерація захопила інфраструктурний об'єкт і що сталось, коли здетонувала вибухівка, схована у бетонній конструкції?

Щоб "народилась" Каховська ГЕС, перемістили 50 млн куб. м ґрунту, а 12 тис. людей працювали п’ять років. Через злочин росіян в секунду зруйнувався об'єкт, який мав би витримати ядерний удар. У отвір ринула вода з Каховського водосховища, яке пів століття живило південні області України та Крим. На 70-й день народження Каховської ГЕС Фокус зібрав інформацію про підрив та про російські воєнні злочини, вчинені в Україні.

Вже 22 лютого 2022 року ЗС РФ пройшли маршем близько 70-100 км від раніше окупованого Криму та дістались до Каховської ГЕС та Нової Каховки. Росіяни перейшли на правий берег Дніпра, і гідроелектростанція опинилась під повним контролем окупаційної влади.

Російський солдат на дамбі Каховської ГЕС під час окупації об"єкта Фото: Цензор.НЕТ

Підрив Каховської ГЕС — що сталось 6 червня 2023 року

З зими 2022 по літо 2023 року гребля та енергетичне устаткування ГЕС потерпали від бойових дій. ГУР Міноборони встановило, що починаючи з квітня 2022 року росіяни закладали вибухівку на ГЕС, а з жовтня — мінували шлюзи та опори, побоюючись атак ЗСУ.

Підрив Каховської ГЕС стався в ніч на 6 червня 2023 року. Місцеві жителі почули сильний гуркіт, а сейсмічні станції NORSAR зафіксували два імпульси — о 2:35 та 2:54 год. Зранку люди побачили, що частина греблі Каховської ГЕС зруйнована і через неї несеться вода з Каховського водосховища.

Українська влада підтвердила, що росіяни вчинили воєнний злочин, підірвавши цивільний інфраструктурний об'єкт та влаштувавши екологічну та техногенну катастрофу. Міжнародна спільнота певний час не говорила про відповідальність РФ, але згодом все ж визнала, що підрив Каховської ГЕС влаштували росіяни.

Інфографіка з наслідками підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року Фото: UA War Infographics

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Гребля Каховської ГЕС втримували 18 млрд куб. м води Каховського моря, яке через отвір у греблі понеслось вниз по річищу Дніпра. На фото з місця подій бачимо білий вир, який рветься через діру у дамбі, руйнуючи сусідні бетонні ділянки та затоплюючи прибережні населені пункти.

Потік води у дамбі Каховської ГЕС після підриву 6 червня 2023 року

Протягом тижня весь об'єм Каховського водосховища витікав Дніпром у Чорне море. Через особливості рельєфу вода затопила більше лівобережжя (68%), ніж правобережжя (32%). Вода залила близько 80 населених пунктів і постраждало близько 16 тис. людей. 8 червня у Херсоні рівень води піднявся на 5,68 м, у річці Інгулець — на 12-14 м.

Затоплені будинки на правобережжі Дніпра після підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року Фото: Telegram

Українська влада та волонтери вивозили людей та тварин з постраждалих регіонів правобережжя. Тим часом російські окупанти блокували виїзд та не налагодили евакуацію. Згідно з даними МВС України, внаслідок повені після прориву дамби на правобережжі загинуло 21 людина. Окупанти говорили про 59 загиблих, але агентство AP встановило, що смертей було набагато більше: лише в Олешках потонуло 200-300 осіб.

Розслідування підриву Каховської ГЕС

Згідно з даними СБУ, вибухівку на ГЕС заклали росіяни з 205-ї окремої мотострілецької бригади угрупування "Днєпр" ЗС РФ. Командир бригади — полковник Роман Тітов, командувач угрупування — генерал-полковник Олег Макарєвіч, начальник штабу — генерал-майор Володимир Омельянович.

Олег Макарєвіч, причетний до підриву Каховської ГЕС Фото: РБК

У 2024 році Україна оголосила підозри двом фігурантам: Макарєвічу, який наказав підірвати станцію, та Омельяновичу, який організував закладання вибухівки. Росіян підозрюють у злочині за ч. 2 ст. 438 — порушення правил та звичаїв війни: покарання — довічне ув'язнення.

Підрив Каховської ГЕС та відродження Великого Лугу

Після підриву Каховської ГЕС з'явилась проблема з водою для населених пунктів та господарств на правобережжі Дніпра, і тому Україна збудувала нові водогони. Крім того, певний час турбувались про Запорізьку АЕС, оскільки обміліла водойма для охолодження реакторів.

Тим часом після сходження води відкрились простори, які колись були Великим Лугом, — десятки тисяч гектарів земель, на яких жили козаки у XVI-XVII ст. За кілька місяців на висохлому дні з'явились рослини, а археологи відшукали стародавні човни-чайки та зброю.

Колишнє дно Каховського водосховища після підриву ГЕС Фото: svit.kpi.ua

18 жовтня 2025 року — день, коли українці можуть згадати про Каховське море, яке живила водою південь України, про турбіни, які давали світло, та про дамбу, яка з'єднувала береги Дніпра. Росіяни підірвали Каховську ГЕС, але поки триває війна, українці можуть спробувати відродити Великий Луг — спогад про дні, коли Російської імперії на цих землях не існувало.