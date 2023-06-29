Подрыв Каховской ГЭС: журналисты установили личности исполнителей теракта (фото)

Российские военные подготавливались к выполнению определенных действий по указанию. Оккупант, который находился на плотине или поблизости в момент взрыва, упоминал о возникшем чрезвычайном происшествии.

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Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) и агентства "Слідство.Інфо" идентифицировали российских армейцев и их командиров, которые присутствовали на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) во время ее разрушения. В рамках своего расследования, опубликованного 28 июня, они получили эксклюзивные перехваты разговоров, которые происходили между российскими военными в ту ночь.

Каховская ГЭС расположена недалеко от города Новая Каховка в Херсонской области. Во время полномасштабной войны российские оккупационные войска полностью контролировали ГЭС. Согласно информации, полученной от Главного управления разведки и Офиса президента, на ГЭС и ее окрестностях находились бойцы 205 отдельной мотострелковой "казачьей" бригады Сухопутных войск РФ. Этот факт также подтверждают интервью с бойцами 205 ОМСБр, доступные на российском видеохостинге RuTube.

Кто взорвал Каховскую ГЭС

На фотографиях можно увидеть бойца по фамилии Пицхелаури, который находился на Каховской ГЭС. Известно, что он до сих пор находится в Новой Каховке вместе с другими военными 205-й ОМСБр. Сообщается, что после разрушения плотины его вызвали в Россию на награждение.

Пицхелаури — один из исполнителей подрыва дамбы Каховской ГЭС Фото: Схемы

Журналистам удалось определить личность награжденного сержанта инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслана Магомедова, которому вручили российский "Орден "За отвагу" в декабре 2022 года.

Руслан Магомедов Фото: Схемы

Награждение провел заместитель командира 205-й бригады с позывным "Полигон" по имени Денис Мищенко. Церемония награждения произошла в Парке Славы в Новой Каховке, неподалеку от ГЭС.

Роман Титов, командир 205-й бригады Фото: Схемы

Журналисты также обнаружили изменения в командовании 205-й бригады. Они получили обновленный список бойцов, служащих в различных подразделениях бригады. Командиром 205-й бригады теперь является полковник Роман Титов.

Как происходил подрыв Каховской ГЭС

Роль Романа Титова в разрушении Каховской ГЭС пока не установлена и не доказана. Несмотря на то что журналисты отправляли ему вопросы и звонили, российский полковник игнорировал их сообщения. Однако, основываясь на перехватах разговоров военных 205-й бригады в ночь уничтожения плотины, которые журналистам удалось получить, можно предположить, что российские оккупанты готовились действовать по "команде". Это произошло в то время, когда жители Новой Каховки начали сообщать о взрывах и необычных звуках между 2:18 и 2:34 ночи 6 июня.

Из разговора следует, что произошли два важных события. Во-первых, российские военные готовились выполнить определенные действия по "команде". Во-вторых, российский военный, находившийся на плотине или рядом с ней во время взрыва, упоминает о "ЧП" (чрезвычайном происшествии).

Ниже приведен отрывок перехваченного разговора, предоставленного журналистам источником среди украинских военных. Беседа происходила между 2:20 и 2:34 ночи 6 июня.

перехват разговора окупантов в ночь подрыва Каховской ГЭС Фото: Схемы

В разговоре прозвучала команда: "выдвигайтесь туда на точку, забирайте все". Она, по-видимому, была дана уже после разрушения плотины ГЭС. Однако не все смогли выполнить эту команду, так как "вода полная". Команду о сборе и покидании территории плотины давал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Журналисты выяснили, что бойцы 205-й бригады до сих пор находятся в Новой Каховке. Это подтвердил росгвардеец, знакомый с бойцами этой бригады.

Напомним, 21 июня сообщалось, что в результате подрыва Каховской ГЭС река Днепр возвращается в русло, в котором был 70 лет назад. Вода отступила от берегов на 1300-1600 метров.

Напомним, что 21 июня спасатели показали, как справляются с последствиями подрыва Каховской ГЭС. Жителям Херсонской и Днепропетровской областей продолжают подвозить питьевую воду, несмотря на риски.