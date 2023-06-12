Могла бы выдержать ядерный удар: появились новые подробности подрыва Каховской ГЭС (видео)

Каховская ГЭС была спроектирована так, что могла выдерживать ядерные удары и землетрясения в 7 баллов. Поэтому российским оккупантам понадобилось время, чтобы тщательно спланировать подрыв.

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Эксперты нашли новые косвенные доказательства того, что дамбу Каховской ГЭС подорвали российские военные. Об этом рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире "Радио Свобода" в понедельник, 12 июня.

"Чтобы разрушить Каховскую ГЭС, нужно было заложить взрывчатку в конкретных местах, на которые могли указать только специалисты", — сказал Сирота.

По его словам, речь идет при этом о сотнях килограммов взрывчатки. Ведь Каховская ГЭС была спроектирована так, что могла выдерживать ядерные удары и землетрясения в 7 баллов.

Поэтому минирование и собственно подрыв дамбы Каховской ГЭС разрабатывали довольно длительное время.

Игорь Сирота в эфире телеканала также рассказал о том, какая ГЭС в Украине может стать следующей целью для российских военных. Он считает, что ВС РФ попытаются поразить ракетными ударами Киевскую ГЭС.

Но эта попытка не увенчается успехом, так как гидроэлектростанция защищена еще надежнее, чем Каховская ГЭС. Для того чтобы ее разрушить, российским военным нужно использовать три 500-килограммовых авиабомбы, которые может донести к точке назначения только самолет.

Однако, если это случилось бы, такой авианоситель силы ПВО Украины уничтожили бы еще на подлете к станции.

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Напомним, 12 июня эксперт объяснил, почему РФ решилась на подрыв Каховской ГЭС. Он указал, что еще в начале апреля сообщалось о минировании коллектора подачи воды в систему охлаждения ЗАЭС. Таким образом речь идет о том, что этот сценарий был подготовлен заранее.

А 9 июня в Greenpeace заявили, что разрушение Каховской дамбы, предположительно, создает значительные риски для Запорожской АЭС. Это связано с возможным резким снижением уровня водохранилища Каховской ГЭС, которое служит источником воды для охлаждения ядерного топлива.