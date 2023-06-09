Ситуация на ЗАЭС: в Greenpeace заявили об угрозе ядерной безопасности всего мира

В Greenpeace подчеркнули, что российская оккупация должна быть немедленно прекращена, а украинский контроль над станцией — восстановлен.

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Разрушение Каховской дамбы, предположительно, создает значительные риски для Запорожской атомной электростанции. Это связано с возможным резким снижением уровня водохранилища Каховской ГЭС, которое служит источником воды для охлаждения ядерного топлива на Запорожской АЭС. Если уровень воды в ставке снизится слишком быстро, это может создать риск обвала дамбы и недостаточного охлаждения ядерного топлива внутри станции. Об этом говорится в сообщении организации Greenpeace.

"Долговременная оккупация ЗАЭС Россией ставит под угрозу ядерную безопасность и делает невозможным любое экстренное вмешательство, если вследствие повреждения дамбы на электростанции возникнет кризисная ситуация. Такое повреждение может быть как случайным, из-за повышения давления воды, так и следствием преступного акта саботажа со стороны российских войск". Российская оккупация должна быть немедленно прекращена, а украинский контроль над станцией — восстановлен", — подчеркнули в Greenpeace.

Уровень беспокойства возрастает из-за потенциальной угрозы утечки и обвала пруда-охладителя на Запорожской атомной электростанции при резком снижении уровня воды в Каховском водохранилище. Украинские власти сообщили о прогнозируемом снижении уровня до 3 метров в течение недели, сравнимого с исходным уровнем в 17,4 метра до разрушения Каховской дамбы в результате действий России. Такое резкое падение уровня воды создает дополнительное давление на стенки дамбы пруда-охладителя на электростанции.

Украинские атомные специалисты и компания "Энергоатом" разрабатывают планы для обеспечения альтернативного водоснабжения Запорожской атомной электростанции. Однако в условиях российской оккупации реализация этих планов становится крайне сложной. Разрушение пруда-охладителя создает серьезные препятствия для поставки необходимой охлаждающей воды шести реакторам и отработанному ядерному топливу на площадке.

Организация Greenpeace также подчеркнула, что разрушение пруда-охладителя значительно усложняет ситуацию и усугубляет проблему обеспечения необходимыми ресурсами электростанции.

Как отмечают в Greenpeace, российская оккупация Запорожской атомной электростанции, в частности, военными силами и Росатомом, серьезно мешает украинскому ядерному персоналу выполнять свои важные функции по безопасности. Они работают в очень сложных условиях.

Напомним, 8 июня стало известно, что НАТО разработал планы на случай различных событий, связанных с полномасштабной войной в Украине, включая возможный ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией Россией.

Также напомним, что в конце мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Совете безопасности ООН озвучил пять принципов, которые нужно соблюдать, чтобы предотвратить техногенную катастрофу на захваченной ВС РФ Запорожской АЭС.