"Важно использовать время": у НАТО есть план на случай ядерной катастрофы на ЗАЭС (видео)

НАТО придает особое внимание избеганию спекуляций на тему ядерного вооружения, поскольку эта тематика вызывает определенные обеспокоения в обществе. При этом, в Альянсе имеют план действий на случай критической ситуации.

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НАТО разработал планы на случай различных событий, связанных с полномасштабной войной в Украине, включая возможный ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией Россией. Об этом в сказала помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже.

Чиновница отметила, что не желает делать предположений или спекуляций относительно различных возможных сценариев в отношении Запорожской атомной электростанции на фоне разрушение дамбы Каховской ГЭС и потенциальную угрозу охлаждения ядерных реакторов.

"Есть четкое объяснение МАГАТЭ и заявление генерального секретаря Гросси о том, что сейчас на этой атомной станции есть достаточно воды для охлаждения на следующие несколько месяцев. Поэтому сейчас важно использовать это время, чтобы подготовиться ко всем возможным внештатным ситуациям и обеспечить отсутствие риска новой катастрофы", – сказала она.

По словам Браже, НАТО является коллективным оборонным союзом, призванным обеспечить безопасность и защиту 31 государства-члена, а также их населения.

"Поэтому нам нужны планы защиты, которые будут выполняться, для которых есть достаточные проверенные силы – и военные, и гражданские. Ведь НАТО – это не только военные. Я это все рассказываю, чтобы объяснить: конечно же, у НАТО есть необходимые планы", – добавила она.

В своем заявлении помощница генсека отметила, что НАТО придает особое внимание избеганию спекуляций на тему ядерного вооружения, поскольку эта тематика вызывает определенные обеспокоения в обществе.

Напомним, что 7 июня жителей города Энергодар в Запорожской области призвали к эвакуации или подготовке к ней в любой момент, если ситуация выйдет из под контроля.

Специалисты рассказали, когда будет пик разлива воды в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. По оценкам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, уровень воды в Херсоне может подняться более чем на три метра. Есть риск подтопления более 37 населенных пунктов вдоль Днепра.