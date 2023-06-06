Подрыв Каховской ГЭС: специалисты рассказали, когда будет пик разлива воды (видео)

По оценкам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, уровень воды в Херсоне может подняться более чем на три метра. Есть риск подтопления более 37 населенных пунктов вдоль Днепра.

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Пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается до утра 7 июня. Об этом сказал в эфире единого телемарафона гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его оценкам, через три или четыре дня уровень воды начнет спадать. Если взрывчатка нарушила плотину на нижних отметках, Каховское водохранилище будет сработано до нуля, добавил он.

Вода может уйти в Черное море на 10-й день после подрыва плотины

"А если она не разрушена внизу, мы увидим, что еще до 3 метров воды вглубь может остаться в водохранилище", — заметил он.

Анализируя характер подрыва по состоянию до 16:00, с вероятностью 90% можно говорить о полном разрушении водосливной плотины, заявил Сирота.

"Конечно, поднимется отметка в Херсоне до более 3 метров. Будет подтоплено более 37 населенных пунктов вдоль реки Днепр и до Черного моря", — рассказал гендиректор.

Вода может уйти в Черное море на 10-й день после подрыва плотины, водохранилище окажется без воды и русло Днепра до Черного моря будет также практически осушено, заключил он.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о наличии доказательств подрыва Каховской ГЭС. По их сведениям, украинская дамба не "устала".

Правительство США также заявило о разведданных, которые позволяют говорить об уничтожении Каховской ГЭС. Источники говорят о выяснении мотивов взрыва.