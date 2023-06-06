Дамба не "устала": Каховскую ГЭС уничтожили взрывчаткой, – ГУР Минобороны

Украинские специалисты не видят причин говорить о постепенном разрушении Каховской дамбы. Есть и другие факторы, говорит представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Каховскую ГЭС уничтожили с помощью взрывчатки, у Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) есть соответствующие доказательства. Об этом сказал 6 июня представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии "Суспільному".

Военный утверждает, что специалисты не видят причин говорить об "усталости" Каховской плотины.

"Сценарии могут быть разные. Но выводы предварительные такие: специалисты не видят причин думать, что дамба "устала". Есть и другие факторы", — заявил Юсов.

Журналисты уточнили, есть ли доказательства именно подрыва ГЭС, на что представитель ГУР ответил: "Да. Была задействована взрывчатка".

Напомним, что факт подрыва оккупантами Каховской ГЭС 6 июня подтверждало оперативное командование "Юг". Одна из версий — подрыв ГЭС изнутри.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 6 июня сказал, что в результате подрыва дамбы на Каховском водохранилище минимум 16 тысяч человек остались без жилья.