У США есть разведданные, подтверждающие, что дамбу Каховской ГЭС разрушили россияне, — NBC News

По словам журналистов, разведка США готовится обнародовать документы, однако в администрации президента Джо Байдена пока это не подтверждают.

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У правительства Соединенных Штатов есть разведданные, которые позволяют думать, что именно Россия подорвала дамбу Новокаховской ГЭС в Украине. Об этом пишет NBC News со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы рассекретить часть разведданных и поделиться ими уже во вторник днем.

По словам одного из источников, мотивы взрыва все еще выясняются, но подрыв дамбы затруднит переправу через реку украинским силам, а также создаст серьезную гуманитарную проблему.

Позже журналисты сообщили, что официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что США пока не могут подтвердить, что дамбу подорвала Россия.

По словам Кирби, Штаты делают все возможное, чтобы разобраться в ситуации. Однако он сказал, что затопление может вызвать катастрофические последствия на юге Украины, а также для энергетической безопасности страны.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины заявили, что Каховскую ГЭС уничтожили взрывчаткой. Украинские специалисты не видят причин говорить о постепенном разрушении Каховской дамбы. Есть и другие факторы, говорит представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Кроме того, в сети появился спутниковый снимок последствий разрушений. На спутниковом снимке можно рассмотреть разрушительные последствия затопления близлежащих районов.

Еще сообщалось, что генсек ООН заявил, не менее 16 000 человек уже потеряли свои дома в результате подрыва Новокаховской ГЭС. В организации не располагают независимой информацией о том, как прорвало плотину, но катастрофа, по его мнению, является последствием российского вторжения в Украину.