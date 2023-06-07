"Ситуация может выйти из-под контроля": в Энергодаре призывают жителей готовиться к эвакуации

По словам заместителя городского головы, учитывая то, как эксплуатируется ЗАЭС, превращенная оккупантами в склады военной техники, ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.

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Жителей города Энергодар в Запорожской области призывают к эвакуации или подготовке к ней в любой момент, если ситуация выйдет из под контроля. Об этом в среду, 7 июня сообщил первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк в комментарии к проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

По его словам, в связи с тем, что ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям близлежащего Энергодара рекомендуется покинуть город.

"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные — ред.) находятся там. На предмет того, могут они или не могут угрожать аварией (на ЗАЭС)? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там созданы склады техники, боеприпасов – на территории станции, понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической", – отметил Самойдюк.

Заместитель городского головы города призвал местных жителей, в случае, если эвакуация невозможна, хотя бы максимально подготовиться к ней.

"Для тех, для кого это невозможно сегодня. Если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и средства выживания на первое время. Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они (оккупанты – ред.) будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", – добавил он.

Ситуация в Энергодаре

Напомним, 26 марта оккупационные власти Запорожской области сообщили о предотвращении теракта в захваченном Энергодаре, где россияне контролируют Запорожскую АЭС.

В начале мая стало известно, что во временно оккупированном Энергодаре, на фоне объявленной властями РФ "эвакуации" российские захватчики начали активно вывозить документацию и дорогостоящую технику из города.