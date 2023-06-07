"Ситуація може вийти з-під контролю": в Енергодарі закликають мешканців готуватися до евакуації

За словами заступника міського голови, враховуючи те, як експлуатується ЗАЕС, перетворена окупантами на склади військової техніки, ситуація може вийти з-під контролю будь-якої миті.

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Жителів міста Енергодар у Запорізькій області закликають до евакуації чи підготовки до неї будь-якої миті, якщо ситуація вийде з-під контролю. Про це у середу, 7 червня, повідомив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі до проекту Радіо Свобода "Новини Приазов'я".

За його словами, у зв'язку з тим, що ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю будь-якої миті, мешканцям найближчого Енергодару рекомендується залишити місто.

"Нічого не змінюється за весь рік окупації, який вони (російські військові — ред.) перебувають там. На предмет того, чи можуть вони чи не можуть загрожувати аварією (на ЗАЕС)? Звичайно, відвертих загроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там створено склади техніки, боєприпасів – на території станції, зрозуміло, що ситуація у будь-який час може вийти з-під контролю та бути критичною”, – зазначив Самойдюк.

Заступник міського голови закликав місцевих жителів, якщо евакуація неможлива, хоча б максимально підготуватися до неї.

"Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, цінніші речі та засоби виживання на перший час. Бо якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти – ред.) будуть зобов'язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", – додав він.

Ситуація в Енергодарі

Нагадаємо, 26 березня окупаційна влада Запорізької області повідомила про запобігання теракту в захопленому Енергодарі, де росіяни контролюють Запорізьку АЕС.

На початку травня стало відомо, що у тимчасово окупованому Енергодарі, на тлі оголошеної владою РФ "евакуації" російські загарбники почали активно вивозити документацію та дорогу техніку з міста.