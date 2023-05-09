Втеча продовжується: окупанти активно вивозять свою документацію з Енергодара, — мер

На думку мера міста, окупаційна влада почала вивозити свою документацію з міста напередодні можливого контрнаступу Збройних Сил України.

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У тимчасово окупованому Енергодарі, Запорізька область, на тлі оголошеної владою РФ "евакуації" російські загарбники почали активно вивозити документацію та дорогу техніку з міста. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у коментарі "Радіо Свобода".

Орлов зазначив, що у місті відбувається певний ажіотаж та активізація з боку армії РФ.

Енергодар/Deep State map

"Повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп'ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розмістили в приміщенні ЦНАПу. Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж за певними категоріями продуктів та засобів першої необхідності". АЗС та банкомати також порожні", — зазначив градоначальник.

Орлов також повідомив, що окупаційна влада почала вивозити свою документацію з міста кілька днів тому напередодні можливого контрнаступу Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у вечірньому зведенні від 8 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що діяльність окупаційних районної та міської адміністрацій у Скадовську Херсонської області припинено, оскільки загарбники поспіхом вивозять документацію, оргтехніку та інше майно державних установ.

Крім того, 8 травня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російські загарбники, побоюючись контрнаступу ЗСУ, вже кілька місяців облаштовують оборонні споруди на півдні, а цивільні росіяни намагаються виїхати на континентальну частину Росії.