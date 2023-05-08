Окупаційна адміністрація РФ разом із сім'ями майже покинула Скадовськ, – Генштаб ЗСУ

Окупаційні адміністрації залишили Скадовську, Петрівку, Михайлівку, Широке, Шевченко, Ульянівку та Красне, а на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту виникли затори.

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Діяльність окупаційних районної та міської адміністрацій у Скадовську припинена, оскільки загарбники поспіхом вивозять документацію, оргтехніку та інше майно державних установ. Про це 9 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому звіті.

У дописі йдеться про те, що окупанти ще у ніч з 6 на 7 травня завантажили речі на транспорт. Вже до ранку 7 травня разом із сім'ями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації.

Така ж ситуація спостерігається й на території інших населених пунктів Херсонщини. Окупанти залишають й такі містечка та селища, як Петрівка, Михайлівка, Широке, Шевченко, Ульянівка та Красне.

Скадовськ/Deep State map Фото: deepstatemap.live

Генштаб також зазначив, що на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту виникли затори, які простяглися на кілометри. Відбувається активне вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області. Загарбницькі підрозділи планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ, який наразі контролюється російськими військами.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог й надалі намагається реалізовувати заходи з оборони. Також ворог використовує різні засоби ураження для обстрілів населених пунктів. Зокрема, здійснена атака протягом доби на понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Нагадаємо, 8 травня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російські загарбники, побоюючись контрнаступу ЗСУ, вже впродовж кількох місяців облаштовують оборонні споруди на півдні, а цивільні росіяни намагаються виїхати на континентальну частину Росії. Після серії вибухів в окупованому Криму навіть вирішили закрити Керченський міст.