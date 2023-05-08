Оккупационная администрация РФ вместе с семьями почти покинула Скадовск, – Генштаб ВСУ

Оккупационные администрации покинули Скадовск, Петровку, Михайловку, Широкое, Шевченко, Ульяновку и Красное, а на въезде в Крым и в районе Керченского моста возникли пробки.

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Деятельность оккупационных районной и городской администраций в Скадовске прекращена, поскольку захватчики в спешке вывозят документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений. Об этом 9 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечернем отчете.

В сообщении говорится, что оккупанты еще в ночь с 6 на 7 мая загрузили вещи на транспорт. Уже к утру 7 мая вместе с семьями город покинула значительная часть российской оккупационной администрации.

Подобная ситуация наблюдается и на территории других населенных пунктов Херсонщины. Оккупанты оставляют и такие городки и поселки, как Петровка, Михайловка, Широкое, Шевченко, Ульяновка и Красное.

Скадовск/Deep State map Фото: deepstatemap.live

Генштаб также отметил, что на въезде в Крым и в районе Керченского моста возникли пробки, протянувшиеся на километры. Проходит активный вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области. Захватнические подразделения планируют осуществить морским путем, с помощью сухогруза, через порт города Бердянск, который сейчас контролируется российскими войсками.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг и дальше пытается реализовывать меры по обороне. Также враг использует разные средства поражения для обстрелов населенных пунктов. В частности, совершена атака в течение суток более чем на 20 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

Напомним, 8 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские захватчики, опасаясь контрнаступления ВСУ, уже несколько месяцев обустраивают оборонительные сооружения на юге, а гражданские россияне пытаются выехать на континентальную часть России. После серии взрывов в оккупированном Крыму даже решили закрыть Керченский мост.