"Сидят на чемоданах": оккупанты в Крыму и на Донбассе готовятся к контрнаступлению ВСУ, — ГУР

В ожидании масштабной операции захватчики на протяжении нескольких месяцев обустраивают оборонительные сооружения на южном направлении. Панические настроения среди россиян начали зашкаливать, считают в украинской разведке.

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Российские оккупанты в Крыму готовятся к контрнаступлению ВСУ, а среди россиян растут панические настроения. Об этом в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, оккупанты, опасаясь контрнаступления ВСУ, уже несколько месяцев обустраивают оборонительные сооружения на юге, а в последние недели панические настроения среди россиян, похоже, начали зашкаливать. А после серии взрывов в оккупированном Крыму оккупанты решили закрыть Керченский мост "по техническим причинам", но у местных есть другое мнение — мост закрывают из-за угрозы ударов.

С одной стороны, враг действительно готовится к продолжению освобождения украинскими Силами безопасности и обороны временно оккупированных территорий. из другой информации. Поэтому да – паника есть. И если те же траншеи роются на севере Крыма – это значит, что для себя как один из сценариев они предполагают отступление и прорыв на Крым украинских Сил безопасности и обороны", — рассказал Юсов.

Он добавил, что каждый раз, когда в оккупированном Крыму случается какой-то инцидент со взрывами, на Крымском мосту в направлении России наблюдаются многокилометровые пробки.

"Руководство оккупационных администраций Крыма, командование – уже большей частью позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло – вывезли даже за пределы РФ или по крайней мере на территории Московии. То же касается условных элит – бизнес, политических, военных. Они уже свои семьи обеспечили большим уровнем безопасности. То же касается продажи имущества и других вещей. Но широкой общественности продолжают рассказывать, что все идет по плану", — рассказал представитель разведки.

Он также отметил, что это касается не только оккупированного Крыма, но и оккупированных территорий Донбасса и Луганской области.

"Даже те, кто не выехал из оккупационных администраций, точно сидят на чемоданах. И не сделали этого до сих пор, исключительно из-за страха перед высшим раш*стским командованием, которое запрещает подобные действия, следит. И в этой ситуации их семьи во многом находятся в заложниках у кремлевского режима", — сказал Андрей Юсов.

Напомним, что на фоне резонансного покушения на российского пропагандиста Захара Прилепина руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что в ведомстве продолжат работу над ликвидацией россиян.

Российские ФСБ и МВД сообщили о том, что им удалось предотвратить диверсию на аэродроме в Ивановской области, которую планировала украинская разведка.