Планировали подорвать А-50: ФСБ сообщила о задержании новых "диверсантов ГУР"

Украинская разведка, по данным ведомства страны-агрессора, готовила теракты с применением ударных беспилотников на аэродроме в Ивановской области. Целью "диверсантов ГУР" были самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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Российские ФСБ и МВД сообщили о том, что им удалось избежать якобы попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области. Об этом 7 мая сообщают росСМИ, цитируя пресс-релиз Федеральной службы безопасности.

По их информации, украинская разведка планировала диверсию с применением ударных беспилотников в Ивановской области. В частности, речь идет про местный аэродром.

"Федеральной службой безопасности совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме "Северный" в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", — говорится в сообщении.

Целью диверсии, как отмечают россияне, могли быть самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50. Во время оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена целая группа людей, которая якобы подчинялась сотрудникам спецслужб Украины.

"Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области", — добавляется в сообщении.

Задержали подозреваемых после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения. Российские спецслужбы продолжают мероприятия по розыску всех членов ДРГ.

Украинская сторона никак не комментировала российские обвинения на момент публикации материала.

Напомним, 26 февраля в сети появилась информация, что в районе аэродрома в "Мачулищах" прогремели несколько взрывов, в результате которых был поврежден российский самолет А-50.

28 февраля в сети опубликовали первый спутниковый снимок аэродрома "Мачулищи" после взрыва. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что радиолокационный самолет А-50 после происшествия переставили. Его привычное место размещения сейчас пустует.