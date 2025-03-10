Лучшие из лучших: американский экипаж победил в Международных танковых соревнованиях

Вместо того чтобы собирать солдат из разных танковых экипажей в некую "команду мечты", США отправили на соревнования "наиболее слаженный экипаж".

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Американский M1 Abrams считается одним из лучших основных боевых танков, стоящих на вооружении, – а теперь армия США может заявить, что по крайней мере одним из ее танков управляет лучший танковый экипаж в Европе. Армия США в Европе и Африке (USAREUR-AF) объявила, что в начале этого месяца танковый экипаж из четырех человек стал лучшим на Международных танковых соревнованиях, которые проводит USAREUR-AF. Танкисты из 1-го батальона 67-го бронетанкового полка 3-й бронетанковой бригады 1-й бронетанковой дивизии также одержали "первую победу американцев" в этом соревновании.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу об участии экипажа Abrams в Международных танковых соревнованиях.

USAREUR-AF вместе с НАТО и союзными партнерами проводит ежегодные танковые соревнования в Графенвере, Германия. Соревнования начались в 2016 году и продолжались до 2018 года, пока не были приостановлены из-за накладок с другими соревнованиями, а затем из-за глобальной пандемии COVID-19. После этого соревнования возобновились, и в 2025 году их принимало 7-е армейское учебное командование. Помимо двух команд из США, в соревнованиях приняли участие танковые экипажи из Италии, Дании, Словении и Швейцарии. Программа состоит из "10 зачетных мероприятий, призванных оценить физическую подготовку, меткость и находчивость танковых экипажей".

В этом году соревнования проходили с 7 по 20 февраля на учебном полигоне Графенвер в Баварии, Германия. Неизвестно, против какой модели танков соревновались США, но все партнеры по НАТО, а также Швейцария, используют танки Leopard 2 немецкого производства.

Не "команда мечты"

Соединенные Штаты славятся тем, что отправляют "команды мечты" на многие международные соревнования, такие как Олимпийские игры прошлым летом, когда они отобрали звездную команду из лучших профессиональных баскетболистов, тем самым практически гарантировав золотую медаль для команды США. Но к отбору команды для сорвенований танкистов США применили совсем другой подход.

1-й батальон 67-го бронетанкового полка ("Торговцы смертью") пошел нетрадиционным путем. Вместо того чтобы отбирать солдат из разных танковых экипажей и собирать потенциальную "команду мечты", подразделение выбрало "наиболее слаженный экипаж".

"Мы проанализировали весь батальон и… несколько экипажей претендовали на участие в конкурсе, но в итоге Грин и его экипаж оказались наиболее подготовленными с точки зрения технических и тактических навыков", – объяснил старший сержант-майор батальона Джон Джин.

Американский танк танк M1 Abrams Фото: nara.getarchive.net

Стратегия была близка к провалу. В последние часы соревнований экипаж танка, состоящий из четырех человек, оказался на пятом месте. Но медленное и неуклонное продвижение вперед привело к победе. Команда, в которую входили командир танка сержант 1-го класса Кевин Грин, наводчик сержант Грэм Паркер, заряжающий сержант Донован Лэвери и водитель сержант Николае Лоусон, начала медленно из-за нехватки времени на подготовку после многонедельных полевых учений.

Командная работа важна

Вместо того чтобы впасть в истерику, Грин и его команда продолжили движение и вышли на первое место. Хотя они и не были "командой мечты", именно их командная работа позволила одержать первую победу американского танкового экипажа.

"Они и не думали сдаваться, – сказал командир батальона подполковник Роберт Хамфри. – На 56 часу они шли посредине и могли бы просто выбыть из соревнований, но это не в их духе – не в духе "Торговцев смертью". Они собирались довести дело до конца, и они были настроены максимально проявить себя".

После победы танкисты получили армейские медали "За заслуги", а также "посвящение в почетный орден Святого Георгия Ассоциации кавалерии и бронетехники США за выдающиеся достижения в бронетанковом деле".

"До меня до сих пор не до конца дошло, что нам удалось выиграть это соревнование именно таким образом, – рассказывает Грин. – Другие экипажи, которые были позади и наступали нам на пятки… действительно талантливые команды, и тот факт, что мы стали первой американской командой, победившей на этом этапе, просто невероятен".

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].