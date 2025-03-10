Найкращі з найкращих: американський екіпаж переміг у Міжнародних танкових змаганнях

Замість того, щоб збирати солдатів із різних танкових екіпажів у якусь "команду мрії", США відправили на змагання "найбільш злагоджений екіпаж".

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Американський M1 Abrams вважається одним із найкращих основних бойових танків, що стоять на озброєнні, — а тепер армія США може заявити, що принаймні одним із її танків керує найкращий танковий екіпаж у Європі. Армія США в Європі та Африці (USAREUR-AF) оголосила, що на початку цього місяця танковий екіпаж із чотирьох осіб став найкращим на Міжнародних танкових змаганнях, які проводить USAREUR-AF. Танкісти з 1-го батальйону 67-го бронетанкового полку 3-й бронетанкової бригади 1-ї бронетанкової дивізії також здобули "першу перемогу американців" у цьому змаганні.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про участь екіпажу Abrams у Міжнародних танкових змаганнях.

USAREUR-AF разом із НАТО та союзними партнерами проводить щорічні танкові змагання в Графенвері, Німеччина. Змагання розпочалися 2016 року і тривали до 2018 року, доки не були припинені через накладки з іншими змаганнями, а потім через глобальну пандемію COVID-19. Після цього змагання відновили, і 2025 року їх приймало 7-ме армійське навчальне командування. Крім двох команд зі США, у змаганнях узяли участь танкові екіпажі з Італії, Данії, Словенії та Швейцарії. Програма складається з "10 залікових заходів, покликаних оцінити фізичну підготовку, влучність і винахідливість танкових екіпажів".

Цього року змагання проходили з 7 по 20 лютого на навчальному полігоні Графенвер у Баварії, Німеччина. Невідомо, проти якої моделі танків змагалися США, але всі партнери по НАТО, а також Швейцарія, використовують танки Leopard 2 німецького виробництва.

Не "команда мрії"

Сполучені Штати славляться тим, що відправляють "команди мрії" на багато міжнародних змагань, як-от Олімпійські ігри минулого літа, коли вони відібрали зіркову команду з найкращих професійних баскетболістів, тим самим практично гарантувавши золоту медаль для команди США. Але до відбору команди для змагань танкістів США застосували зовсім інший підхід.

1-й батальйон 67-го бронетанкового полку ("Торговці смертю") пішов нетрадиційним шляхом. Замість того щоб відбирати солдатів із різних танкових екіпажів і збирати потенційну "команду мрії", підрозділ вибрав "найбільш злагоджений екіпаж".

"Ми проаналізували весь батальйон і... кілька екіпажів претендували на участь у конкурсі, але зрештою Грін і його екіпаж виявилися найбільш підготовленими з точки зору технічних і тактичних навичок", — пояснив старший сержант-майор батальйону Джон Джин.

Американський танк танк M1 Abrams Фото: nara.getarchive.net

Стратегія була близька до провалу. В останні години змагань екіпаж танка, що складався з чотирьох осіб, опинився на п'ятому місці. Але повільне і неухильне просування вперед привело до перемоги. Команда, до якої входили командир танка сержант 1-го класу Кевін Грін, навідник сержант Грем Паркер, заряджаючий сержант Донован Левері та водій сержант Ніколає Лоусон, почала повільно через брак часу на підготовку після багатотижневих польових навчань.

Командна робота важлива

Замість того щоб впасти в істерику, Грін і його команда продовжили рух і вийшли на перше місце. Хоча вони й не були "командою мрії", саме їхня командна робота дала змогу здобути першу перемогу американського танкового екіпажу.

"Вони й не думали здаватися, — сказав командир батальйону підполковник Роберт Гамфрі. — На 56 годині вони йшли посередині і могли б просто вибути зі змагань, але це не в їхньому дусі — не в дусі "Торговців смертю". Вони збиралися довести справу до кінця, і вони були налаштовані максимально проявити себе".

Після перемоги танкісти отримали армійські медалі "За заслуги", а також "посвяту в почесний орден Святого Георгія Асоціації кавалерії і бронетехніки США за видатні досягнення в бронетанковій справі".

"До мене досі не до кінця дійшло, що нам вдалося виграти це змагання саме в такий спосіб, — розповідає Грін. — Інші екіпажі, які були позаду і наступали нам на п'яти... справді талановиті команди, і той факт, що ми стали першою американською командою, яка перемогла на цьому етапі, просто неймовірний".

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику і міжнародні відносини. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].