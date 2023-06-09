Небезпека зростає: Greenpeace заявили про загрозу ядерній безпеці всього світу

У Greenpeace наголосили, що російська окупація має бути негайно припинена, а український контроль над станцією відновлено.

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Руйнування Каховської дамби, ймовірно, створює значні ризики для Запорізької атомної електростанції. Це пов'язано з можливим різким зниженням рівня водосховища Каховської ГЕС, яке є джерелом води для охолодження ядерного палива на Запорізькій АЕС. Якщо рівень води у ставці знизиться надто швидко, це може створити ризик обвалу дамби та недостатнього охолодження ядерного палива всередині станції. Про це йдеться у повідомленні організації Greenpeace.

"Довготривала окупація ЗАЕС Росією ставить під загрозу ядерну безпеку і унеможливлює будь-яке екстрене втручання, якщо внаслідок пошкодження дамби на електростанції виникне кризова ситуація. Таке пошкодження може бути як випадковим, через підвищення тиску води, так і наслідком злочинного акту саботажу з боку російських". військ". Російська окупація має бути негайно припинена, а український контроль над станцією відновлено", — підкреслили в Greenpeace.

Рівень занепокоєння зростає через потенційну загрозу витоку та обвалу ставка-охолоджувача на Запорізькій атомній електростанції за різкого зниження рівня води в Каховському водосховищі. Українська влада повідомила про прогнозоване зниження рівня до 3 метрів протягом тижня, порівнянного з вихідним рівнем 17,4 метра до руйнування Каховської дамби внаслідок дій Росії. Таке різке падіння рівня води створює додатковий тиск на стінки греблі ставка-охолоджувача на електростанції.

Українські атомні спеціалісти та компанія "Енергоатом" розробляють плани для забезпечення альтернативного водопостачання Запорізькій атомній електростанції. Проте за умов російської окупації реалізація цих планів стає вкрай складною. Руйнування ставка-охолоджувача створює серйозні перешкоди для постачання необхідної води, що охолоджує, шести реакторам і відпрацьованому ядерному паливу на майданчику.

Організація Greenpeace також наголосила, що руйнація ставка-охолоджувача значно ускладнює ситуацію та ускладнює проблему забезпечення необхідними ресурсами електростанції.

Як зазначають у Greenpeace, російська окупація Запорізької атомної електростанції, зокрема військовими силами та Росатомом, серйозно заважає українському ядерному персоналу виконувати свої важливі функції з безпеки. Вони працюють у дуже складних умовах.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що НАТО розробило плани на випадок різних подій, пов'язаних із повномасштабною війною в Україні, включаючи можливий ядерний інцидент на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією Росією.

Також нагадаємо, що наприкінці травня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі на Раді безпеки ООН озвучив п'ять принципів, яких потрібно дотримуватись, щоб запобігти техногенній катастрофі на захопленій ЗС РФ Запорізькій АЕС.