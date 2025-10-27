Удар по Белгородской дамбе: чем грозит "водный котел" ВС РФ под Волчанском, — ветеран (видео)

Российские власти сообщили о ракетном ударе по дамбе Белгородского водохранилища, который, по их утверждению, был нанесен ВСУ с применением американских систем HIMARS. Удары якобы проводились "с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов".

Российское агентство ТАСС со ссылкой на российских силовиков сообщило об ударе по дамбе водохранилища в Белгородской области. Тем временем военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий в эфире медиа NV рассказал, что поток воды поможет бойцам ВСУ удержать позиции около Волчанска. Дикий объяснил, что похожая тактика уже применялась обеими сторонами на российско-украинской войне, но не идет речь о какой-либо мести. Решения украинского командование продиктованы военной необходимостью.

Удар по Белгородской дамбе — комментарий Дикого см. с 21:28

Российская сторона опубликовала заявление, в котором предупредило о возможности техногенной катастрофы из-за удара по белгородской дамбе.

"На харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища", — сказал собеседник агентства.

На Google maps видим, что Белгородская дамба расположена на расстоянии около 16 км от позиций Сил обороны Украины в Волчанке. С водохранилищем связан уровень воды в реках Северский Донец и Волчьей. Обе водные преграды проходят около линии боев на востоке — по востоку Харьковской области, через Купянск и Севереск. На спутниковых фотографиях, опубликованных OSINT-аналитиками, видим разлив воды, текущей в сторону Волчанска и дальше на юг.

Белгородское водохранилище на карте Фото: Google maps

Удар по Белгородской дамбе — подробности

Комментируя событие военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий в эфире медиа NV рассказал, что повреждения плотины привело к подтоплению территорий ниже по течению, в том числе российских позиций. По его оценке, разлив может осложнить логистику и затруднить развитие наступления противника в районе Волчанска.

Дикий также провел параллели с предыдущими эпизодами конфликта, когда подрыв дамб оказывал существенное влияние на ход боевых действий. В то же время со стороны РФ звучат реплики о некой мести украинских сил за подрыв Каховской плотины в 2023 году.

"Речь точно не о мести. Речь идет о том, что мы использовали похожий прием. Здесь же обе стороны учатся друг у друга.

Если мы вспоминаем историю дамб в этой войне, то начнем с дамбы в Демидове под Киевом, подрывом которой мы фактически спасли нашу столицу. Мы не дали тогда [россиянам] прорваться со стороны Житомирской трассы. Если бы тогда не разлив Ирпеня, нам пришлось бы вести бои на улицах столицы — это была бы совершенно другая история", — подчеркнул Дикий.

Напомним, 25 октября стало известно, что по дамбе Белгородского водохранилища бы нанесен ракетный удар. Информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что местным жителям, оказавшимся в зоне потенциального риска, начали предлагать эвакуацию в пункты временного размещения в Белгороде.

Руководитель Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди 26 октября подтвердил эту атаку. По его словам, в районе села Графовка, возле границы с Украиной, и ниже по течению Северского Донца подтоплены позиции российских военных.

OSINT-наблюдатели опубликовали спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что в результате атаки прилегающие к водохранилищу территории в значительной степени затоплены.

"Значительные участки уже подтоплены, вода продолжает распространяться и постепенно затапливает окрестности", — сообщили наблюдатели.