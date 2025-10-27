Удар по Бєлгородській дамбі: чим загрожує "водний котел" ЗС РФ під Вовчанськом, — ветеран (відео)

Російська влада повідомила про ракетний удар по дамбі Бєлгородського водосховища, який, за їхнім твердженням, було завдано ЗСУ із застосуванням американських систем HIMARS. Удари нібито проводилися "з метою створення техногенної катастрофи і підтоплення прилеглих населених пунктів".

Російське агентство ТАСС із посиланням на російських силовиків повідомило про удар по дамбі водосховища в Бєлгородській області. Тим часом військовий аналітик і ветеран АТО Євген Дикий в ефірі медіа NV розповів, що потік води допоможе бійцям ЗСУ утримати позиції біля Вовчанська. Дикий пояснив, що схожа тактика вже застосовувалася обома сторонами на російсько-українській війні, але не йдеться про якусь помсту. Рішення українського командування продиктовані військовою необхідністю.

Удар по Бєлгородській дамбі — коментар Дикого див. з 21:28

Російська сторона опублікувала заяву, в якій попередила про можливість техногенної катастрофи через удар по бєлгородській дамбі.

Відео дня

"На харківському напрямку з метою створення техногенної катастрофи і підтоплення прилеглих населених пунктів ворог ракетами атакує дамбу Білгородського водосховища", — сказав співрозмовник агентства.

На Google maps бачимо, що Білгородська дамба розташована на відстані близько 16 км від позицій Сил оборони України у Вовчанці. З водосховищем пов'язаний рівень води в річках Сіверський Донець і Вовча. Обидві водні перепони проходять біля лінії боїв на сході — на сході Харківської області, через Куп'янськ і Сіверськ. На супутникових фотографіях, опублікованих OSINT-аналітиками, бачимо розлив води, що тече в бік Вовчанська і далі на південь.

Бєлгородське водосховище на карті Фото: Google maps

Удар по Бєлгородській дамбі — подробиці

Коментуючи подію, військовий аналітик і ветеран АТО Євген Дикий в ефірі медіа NV розповів, що пошкодження греблі призвело до підтоплення територій нижче за течією, зокрема російських позицій. За його оцінкою, розлив може ускладнити логістику й ускладнити розвиток наступу противника в районі Вовчанська.

Дикий також провів паралелі з попередніми епізодами конфлікту, коли підрив дамб справляв істотний вплив на перебіг бойових дій. Водночас з боку РФ лунають репліки про певну помсту українських сил за підрив Каховської греблі 2023 року.

"Мова точно не про помсту. Йдеться про те, що ми використовували схожий прийом. Тут же обидві сторони вчаться одна в одної.

Якщо ми згадуємо історію дамб у цій війні, то почнемо з дамби в Демидові під Києвом, підривом якої ми фактично врятували нашу столицю. Ми не дали тоді (росіянам) прорватися з боку Житомирської траси. Якби тоді не розлив Ірпеня, нам довелося б вести бої на вулицях столиці — це була б зовсім інша історія", — наголосив Дикий.

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що по дамбі Бєлгородського водосховища було завдано ракетного удару. Інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, зазначивши, що місцевим жителям, які опинилися в зоні потенційного ризику, почали пропонувати евакуацію в пункти тимчасового розміщення в Бєлгороді.

Керівник Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді 26 жовтня підтвердив цю атаку. За його словами, в районі села Графівка, біля кордону з Україною, і нижче за течією Сіверського Дінця підтоплені позиції російських військових.

OSINT-спостерігачі опублікували супутникові знімки, які свідчать про те, що внаслідок атаки території, прилеглі до водосховища, значною мірою затоплені.

"Значні ділянки вже підтоплені, вода продовжує поширюватися і поступово затоплює околиці", — повідомили спостерігачі.