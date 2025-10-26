"Затапливает окрестности": появились спутниковые снимки масштабных последствий подрыва Белгородской дамбы (фото)

Поврежденная дронами ВСУ дамба водохранилища в Белгородской области России видна даже из космоса. Прилегающие к водохранилищу территории в значительной степени затоплены.

Соответствующие спутниковые снимки обнародовал телеграм-канал осинтеров "Dnipro Osint (Гарбуз)".

Снимок прорыва белгородской дамбы из космоса Фото: соцмережі

"Вот так со спутника рвет дно Белгородского водохранилища после наших бимб", — говорится в подписи к фото.

Кроме того, телеграмм-канал "Exilenova+" обнародовал спутниковые снимки, сделанные 20 и 26 октября над этой дамбой, на которых видно как расширился водоем после подрыва дамбы.

"Спутниковые снимки на которых можно увидеть масштаб затопления территорий, расположенных ниже Белгородского водохранилища. Значительные участки уже подтоплены, вода продолжает распространяться и постепенно затапливает окрестности", — говорится в подписи к сравнительным спутниковым снимкам.

Відео дня

Также отмечается, что эвакуацию населенных пунктов ниже водохранилища местные власти не объявляли, хотя территория там уже затоплена.

"Похоже на то, что ка*апня пытается замолчать инцидент в лучших совковых традициях", — отметили осинтеры.

Напомним, 26 октября россияне обвинили ВСУ в нанесении ракетного удара американскими HIMARS по дамбе Белгородского водохранилища.

В этот же день руководитель Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Броуди подтвердил атаку ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища.