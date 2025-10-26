"Затоплює околиці": з'явились супутникові знімки масштабних наслідків підриву Бєлгородської дамби (фото)

Пошкоджена дронами ЗСУ дамба водосховища у Бєлгородській області Росії видніється навіть з космосу. Прилеглі до водосховища території значною мірою затоплені.

Відповідні супутникові знімки оприлюднив телеграм-канал осінтерів "Dnipro Osint (Гарбуз)".

Знімок прориву бєлгородської дамби з космосу Фото: соцмережі

"Ось так з супутника рве дніщє Білгородського водосховища після наших бімб", — йдеться у підписі до фото.

Крім того, телеграм-канал "Exilenova+" оприлюднив супутникові знімки, зроблені 20 та 26 жовтня над цією дамбою, на яких видно як розширилась водойма після підриву дамби.

"Супутникові знімки на яких можна побачити масштаб затоплення територій, які розташовані нижче Бєлгородського водосховища. Значні ділянки вже підтоплено, вода продовжує розповсюджуватися і поступово затоплює околиці", — йдеться у підписі до порівняльних супутникових знімків.

Також зазначається, що евакуацію населених пунктів ниже водосховища місцева влада не оголошувала, хоча територія там вже затоплена.

"Схоже на те що ка*апня намагається замовчати інцидент в кращих совкових традиціях", — наголосили осінтери.

Нагадаємо, 26 жовтня росіяни звинуватили ЗСУ у завданні ракетного удару американськими HIMARS по дамбі Бєлгородського водосховища.

У цей же день керівник Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Броуді підтвердив атаку ЗСУ по дамбі Бєлгородського водосховища.