Хвиля бєлгородської дамби розмила логістику і топить техніку ЗС РФ (відео)

Позиції та військова техніка Збройних сил Російської Федерації потерпають від наслідків удару по дамбі у Бєлгородській області. Вода затопила дороги й росіянам доводиться не їхати, а переводити мотоцикли вручну. Крім того, є кадри з машинами, по кабіну у воді, і перевернутою бронетехнікою, яка не може дістатись до позицій, наприклад, під українським Вовчанськом.

На Вовчанську напрямку помітили легку бронемашину ЗС РФ, яка застрягла в багнюці на дорозі, розмоклій через підрив бєлгородської дамби, розповіли у місцевому пабліку "Пепел Белгород". Зауважується, що вода з водосховища розмила автошляхи і дійсно ускладнила логістику підрозділів ЗС РФ, які намагаються окупувати Вовчанськ: ідеться про 6 армію та 44-й корпус.

У мережі з'явились інші відео з Бєлгородської області, які показують наслідки удару Сил оборони по дамбі на Сіверському Донці. У каналі Supernova+ опублікували відео, зняте, ймовірно, солдатом ЗС РФ. Чути, що ідеться про позицію "Дуб" у районі російського населеного пункту Шебекіно. Росіянин показав затоплений простір і в кадр потрапив УАЗ, який стоїть посеред дороги й не може зрушити з місця. Також бачимо, що затоплена і дорога, і територія навколо.

Відео дня

Інше відео зафіксувало спробу російських військових дістатись на позиції на мотоциклах. Дорога вкрита багнюкою, тому мотоцикл переводять по дошках на більш-менш сухе місце. При цьому солдат ЗС РФ скаржиться, що взуття намокло і є дискомфорт.

Бєлгородська дамба — деталі

Військовий оглядач та ветеран ЗСУ Євген Дикий розповів про причини атаки на Бєлгородську дамбу і про можливі наслідки. Очікується, що вода з водосховища затопить місцевість південніше точки удару і врешті дістанеться до позиції ЗС РФ на Вовчанську напрямку. Об'єм Бєлгородського водосховища 75 млн куб. км: росіяни запевнили, що відремонтують дамбу та припинять витікання води. Відстань від дамби до Вовчанська — близько 16 км (по прямій).

Зазначимо, удар по Бєлгородській дамбі відбувся 25 жовтня. Місцеві жителі повідомили про наліт дронів та снарядів та розповіли про вибухи і районі дамби та водосховища. Згодом у мережі з'явились відео зі стовпом диму, а потім — кадри з наслідками влучання. Бачимо, що бєлгородська дамба отримала пошкодження і в отвори витікає вода.

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив, що удар по дамбі завдали бійці ЗСУ. Тим часом росіяни скаржились, що по об'єкту били не лише дрони, а й начебто РСЗВ HIMARS.

Тим часом ЗС РФ підривали вже не одну дамбу під час війни в Україні. Наприклад, 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС (об'єм Каховського моря 18,2 млрд куб. км. Потім була Тернівська гребля (Курахівське водосховище 62,5 млн куб. км), Карлівське водосховище.

Нагадуємо, 27 жовтня Міноборони РФ повідомило про атаку дронів на 13 регіонів: під ударом опинилась навіть Москва.