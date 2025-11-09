В российском Воронеже прогремели взрывы и пропал свет: в регионе объявили ракетную опасность (видео)

В российском Воронеже в ночь на 9 ноября прогремела серия мощных взрывов, после чего начались перебои с электроснабжением. В сети пишут о вероятном поражении местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Местные утверждают, что в Воронеже прогремело по меньшей мере 5-6 громких взрывов. Также жители наблюдали яркие вспышки в небе, передают российские Telegram-каналы.

После серии взрывов в одном из районов начались перебои с электроснабжением, а в некоторых домах свет исчез полностью, утверждают россияне. В городе активно работала ПВО, россияне заявляют о якобы сбитии нескольких воздушных целей.

В то же время OSINT-каналы утверждают, что в Воронеже была атакована местная ТЭЦ. Объект считается одним из крупнейших поставщиков тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий в Воронеже.

Из открытых источников известно, что станция обеспечивает тепловой энергией как минимум четыре района города — Левобережный, Железнодорожный, Ленинский и Центральный. Кроме того, энергия, произведенная на ТЭЦ, поступает на около тысячи предприятий.

В сети также показали кадры ночной атаки на Воронеж.

Официально российские власти пока не комментировали атаку на Воронеж. Также нет официального подтверждения относительно поражения ТЭЦ в городе.

Ракетную опасность также объявляли в Брянской, Орловской и Тульской областях РФ этой ночью. В сети также сообщали о пожаре на промышленном объекте в российском городе Казань в ночь на 9 ноября.

Напомним, вечером 8 ноября в российском Белгороде после серии взрывов на местной ТЭЦ исчез свет: сообщается о ракетном ударе, из-за которого существенно повреждена или полностью уничтожена станция.

Также в ночь на 8 ноября в Волгоградской области РФ возник временный блэкаут на фоне атаки беспилотников.