Лунають вибухи в Саратові та Енгельсі: росіяни скаржаться на атаку дронів, палає місцевий НПЗ (фото, відео)

Уночі 11 листопада Саратовську область РФ масовано атакували безпілотники. Росіяни скаржаться на вибухи у Саратові та Енгельсі, у мережі повідомляють про пожежу й влучання по об'єкту нафтової промисловості.

За попередньою інформацією, безпілотники уночі уразили Саратовський нафтопереробний завод, який має проєктну потужність перероблення близько 140 000 барелів сирої нафти на добу. Про це повідомили моніторингові канали.

Повітряну тривогу через загрозу безпілотників у Саратовській області оголосили ще близько 22 години 10 листопада. "Росавація" повідомила, що в аеропорту у Саратові введені обмеження на прийом та випуск літаків. Місцевий губернатор також попереджав про загрозу дронів для регіону.

Невдовзі російські Telegram-канали повідомили про серію гучних вибухів в Енгельсі та Саратові. У мережі показали кадри з Саратова, де, попередньо, дрони уразили НПЗ.

Як стверджують очевидці, у Саратові прогриміло близько 5-7 сильних вибухів. Також росіяни чули звуки гулу моторів у небі та бачили яскраві спалахи.

Поки моніторингові канали пишуть про ймовірне ураження Саратовського НПЗ, місцева влада повідомляє про нібито удари безпілотників по цивільній інфраструктурі у Саратовській області.

"Внаслідок атаки БпЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури", — зазначив російський губернатор.

Офіційного підтвердження атаки на Саратовський НПЗ на момент публікації не надходило.

Що відомо про Саратовський НПЗ

З відкритих джерел відомо, що Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких — бензин, дизельне пальне, мазут тощо. У 2023 році обсяг перероблення нафти на заводі склала близько 4,8 млн тонн.

Підприємство вважається важливим стратегічним об'єктом, оскільки залучене до забезпечення потреб російської армії.

Нагадаємо, у цьому місяці безпілотники вже атакували Саратовський НПЗ. Так, уночі 3 листопада через атаку дронів здійнялася пожежа на підприємстві.

Також уночі 10 листопада у російському Туапсе пролунали вибухи: у мережі повідомили про атаку на місцевий порт.