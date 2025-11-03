Вибухи у Саратові та Енгельсі: росіяни скаржаться на масовану атаку БпЛА, відомо про пожежу на НПЗ (відео)
Уночі 3 листопада Росію масовано атакували безпілотники: місцеві скаржилися на вибухи та активну роботу протиповітряної оборони у Саратові та Енгельсі.
У Саратові після серії вибухів здійнялася пожежа — попередньо, у районі місцевого нафтопереробного заводу. Про це повідомили моніторингові канали.
Про атаку дронів на Саратовську область РФ написали місцеві пабліки близько 01:00 години. Вибухи з різним інтервалом продовжувалися упродовж певного часу.
"Мешканці Саратова та Енгельса повідомляють про сирени тривоги та роботу ППО, попередньо вже збито кілька повітряних цілей", — повідомляли у Telegram-каналах.
Аеропорт у Саратові тимчасово призупинив роботу на тлі атаки. Також план "Килим" було введено ввели в аеропорту у сусідній Пензенській області РФ.
Невдовзі у мережі повідомили про пожежу у районі НПЗ у Саратові.
За даними OSINT-каналів, займання трапилося у районі установки АВТ-6 на НПЗ у Саратові. Про це зокрема свідчать кадри, які вдалося геолокувати аналітикам.
Офіційної інформації на момент публікації не надходило. Російська влада атаку на Саратов наразі не коментувала.
Нагадаємо, уночі 2 листопада безпілотники атакували російський порт у Туапсе: у мережі повідомили про ураження та пожежу на нафтопаливному терміналі.
Згодом російські медіа повідомили, що через атаку дронів у Туапсе загорівся нафтовий танкер.