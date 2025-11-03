Вибухи у Саратові та Енгельсі: росіяни скаржаться на масовану атаку БпЛА, відомо про пожежу на НПЗ (відео)

Уночі 3 листопада Росію масовано атакували безпілотники: місцеві скаржилися на вибухи та активну роботу протиповітряної оборони у Саратові та Енгельсі.

У Саратові після серії вибухів здійнялася пожежа — попередньо, у районі місцевого нафтопереробного заводу. Про це повідомили моніторингові канали.

Про атаку дронів на Саратовську область РФ написали місцеві пабліки близько 01:00 години. Вибухи з різним інтервалом продовжувалися упродовж певного часу.

"Мешканці Саратова та Енгельса повідомляють про сирени тривоги та роботу ППО, попередньо вже збито кілька повітряних цілей", — повідомляли у Telegram-каналах.

Аеропорт у Саратові тимчасово призупинив роботу на тлі атаки. Також план "Килим" було введено ввели в аеропорту у сусідній Пензенській області РФ.

Відео дня

Невдовзі у мережі повідомили про пожежу у районі НПЗ у Саратові.

За даними OSINT-каналів, займання трапилося у районі установки АВТ-6 на НПЗ у Саратові. Про це зокрема свідчать кадри, які вдалося геолокувати аналітикам.

У Саратові дрони атакували, попередньо, установку АВТ-6 на НПЗ

Офіційної інформації на момент публікації не надходило. Російська влада атаку на Саратов наразі не коментувала.

Нагадаємо, уночі 2 листопада безпілотники атакували російський порт у Туапсе: у мережі повідомили про ураження та пожежу на нафтопаливному терміналі.

Згодом російські медіа повідомили, що через атаку дронів у Туапсе загорівся нафтовий танкер.