Взрывы в Саратове и Энгельсе: россияне жалуются на массированную атаку БпЛА, известно о пожаре на НПЗ (видео)
Ночью 3 ноября Россию массированно атаковали беспилотники: местные жаловались на взрывы и активную работу противовоздушной обороны в Саратове и Энгельсе.
В Саратове после серии взрывов поднялся пожар — предварительно, в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Об атаке дронов на Саратовскую область РФ написали местные паблики около 01:00 часов. Взрывы с разным интервалом продолжались в течение определенного времени.
"Жители Саратова и Энгельса сообщают о сиренах тревоги и работе ПВО, предварительно уже сбито несколько воздушных целей", — сообщали в Telegram-каналах.
Аэропорт в Саратове временно приостановил работу на фоне атаки. Также план "Ковер" был введен ввели в аэропорту в соседней Пензенской области РФ.
Вскоре в сети сообщили о пожаре в районе НПЗ в Саратове.
По данным OSINT-каналов, возгорание произошло в районе установки АВТ-6 на НПЗ в Саратове. Об этом в частности свидетельствуют кадры, которые удалось геолоцировать аналитикам.
Официальной информации на момент публикации не поступало. Российские власти атаку на Саратов пока не комментировали.
Напомним, ночью 2 ноября беспилотники атаковали российский порт в Туапсе: в сети сообщили о поражении и пожаре на нефтетопливном терминале.
Впоследствии российские медиа сообщили, что из-за атаки дронов в Туапсе загорелся нефтяной танкер.