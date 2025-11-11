Пожежі та ліквідований особовий склад ворога: у Генштабі розповіли про наслідки нічних ударів Сил оборони
Українські військові в ніч на 11 листопада атакували Саратовський нафтопереробний завод, АТ "Морской нєфтяной тєрмінал" на території тимчасово окупованого Криму, а також низку об'єктів на тимчасово окупованій території Донеччини.
Атаки були здійснені за допомогою ударних БпЛА. У Генштабі ЗСУ відзвітували про наслідки атаки.
Саратовський НПЗ
Українські військові атакували одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії – Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.
За даними Генштабу, підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і. Воно задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.
Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються.
Раніше Саратовський НПЗ щонайменше шість разів був під атакою Сил оборони України.
Губернатор Саратовської області повідомив, що внаслідок атаки в низці будинків були вибиті вікна. Одна жінка дістала поранення, допомога їй була надана на місці.
Також на час атаки було зупинено роботу аеропорту "Саратов", а в регіоні оголосили план "Ковьор".
Вибухи в місті пролунали близько 2 години ночі. Місцеві мешканці повідомляли, що у Саратові прогриміло близько 5-7 сильних вибухів.
Удар по Феодосії
Генштаб повідомив про атаку на АТ "Морской нєфтяной тєрмінал" у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму. Там наголосили, що цей термінал виконує ключову роль для постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.
Було зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Telegram-канал "Крымский ветер" станом на 8:28 повідомляв, що дорога біля "Морского нєфтяного тєрмінала" все ще була перекрита. При цьому, з посиланням на підписників, автор пише, що вночі по БпЛА стріляли лише зі стрілецької зброї.
Удари по території Донеччини
Українські військові завдали удар по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.
Повідомлення Міноборони РФ
Міністерство оборони РФ повідомило, що загалом було збито 37 безпілотників над територією Росії та тимчасово окупованого Криму:
- 10 БпЛА – знищено над територією Республіки Крим;
- 8 БПЛА – знищено над територією Саратовської області,
- 7 БПЛА – знищено над територією Орловської області,
- 3 БПЛА – знищено над територією Липецької області,
- 3 БПЛА – знищено над територією Ростовської області,
- 3 БПЛА – знищено над акваторією Чорного моря,
- 1 БПЛА – знищено над територією Брянської області,
- 1 БПЛА – знищено над територією Воронезької області,
- 1 БПЛА – знищено над територією Калузької області.
Це не перша атака українських дронів на Саратівський НПЗ – в ніч на 3 листопада безпілотники уразили установку АВТ-6.
Фокус повідомляв, що українські військові Сил спеціальних операцій завдали удар по нафтобазі "Гвардійська", яка розташована в селі Кар'єрне на території тимчасово окупованого Криму.