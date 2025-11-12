В ЕС рассказали, будет ли влиять скандал с "пленками Миндича" на финансовую помощь Украине

Украина имеет проблемы с коррупцией, впрочем скандал с хищениями в энергетической сфере вряд ли будет иметь влияние на финансовую помощь, которую Евросоюз предоставляет Украине.

В частности, речь идет о предоставлении Украине "репарационных кредитов". Об этом заявила вице-премьер-министр Финляндии Риикка Пурра перед началом заседания министров финансов в Брюсселе 12 ноября, передает "Европейская правда".

Пурра отметила, что Украина принимает меры для противодействия коррупции.

По ее словам, нынешний план, который предусматривает предоставление Украине "репарационных займов" за счет российских активов, замороженных в ЕС, является лучшим вариантом.

Риикка Пурра объяснила, что этот вариант не создает дополнительного давления на бюджеты стран Евросоюза, и в то же время имеет достаточный финансовый потенциал.

"Понятно, что Украине нужна наша финансовая поддержка еще больше, чем раньше. России должно быть отправлено четкое сообщение о том, что она должна платить за нанесенные разрушения", — отметила вице-премьер-министр Финляндии.

Ранее член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк рассказал, что он получил отказ в помощи от ряда частных доноров, которые помогали в восстановлении и поддержке энергетики Украины.

Фокус рассказывал, что из одной из записей, опубликованных НАБУ в рамках операции "Мидас", стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский звонил экс-министру энергетики Герману Галущенко после того, как бизнесмен Тимур Минидич написал главе государства сообщение.

Журналист Вадим Денисенко предполагал, что следствием скандала о коррупции в энергетике может стать то, что европейцы и, возможно, американцы начнут продвигать идею выборов в Украине.