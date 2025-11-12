В ЄС розповіли, чи впливатиме скандал з "плівками Міндіча" на фінансову допомогу Україні

Україна має проблеми з корупцією, утім скандал з розкраданням в енергетичній сфері навряд чи матиме вплив на фінансову допомогу, яку Євросоюз надає Україні.

Зокрема, йдеться про надання Україні "репараційних кредитів". Про це заявила віцепрем'єр-міністерка Фінляндії Ріікка Пурра перед початком засідання міністрів фінансів у Брюсселі 12 листопада, передає "Європейська правда".

Пурра відзначила, що Україна вживає заходів для протидії корупції.

За її словами, нинішній план, який передбачає надання Україні "репараційних позик" за рахунок російських активів, заморожених в ЄС, є найкращим варіантом.

Ріікка Пурра пояснила, що цей варіант не створює додаткового тиску на бюджети країн Євросоюзу, і водночас має достатній фінансовий потенціал.

"Зрозуміло, що Україні потрібна наша фінансова підтримка ще більше, ніж раніше. Росії має бути надіслано чітке повідомлення про те, що вона має платити за завдані руйнування", — зазначила віцепрем'єр-міністерка Фінляндії.

Раніше член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики Сергій Нагорняк розповів, що він отримав відмову в допомозі від низки приватних донорів, які допомагали у відновленні та підтримці енергетики України.

Фокус розповідав, що з одного з записів, опублікованих НАБУ в рамках операції "Мідас", стало відомо, що президент України Володимир Зеленський телефонував ексміністру енергетики Герману Галущенку після того, як бізнесмен Тимур Мінідіч написав голові держави повідомлення.

Журналіст Вадим Денисенко припускав, що наслідком скандалу щодо корупції в енергетиці може стати те, що європейці та, можливо, американці почнуть просувати ідею виборів в Україні.