Донори після "плівок Міндіча" почали відмовляти Україні в підтримці, — нардеп (відео)

Корупційний скандал в українській енергетиці вже приносить перші тривожні результати: ті, хто допомагав Україні, тепер перестраховуються і радять, де взяти гроші на купівлю такого необхідного напередодні зими обладнання для міст.

Від приватних донорів, які допомагали у відновленні та підтримці енергетики, почали надходити відмови в допомозі, заявив член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики Сергій Нагорняк. Про це він розповів у коментарі каналу "Київ 24".

"Учора я отримав дзвінок від донорів, які планували придбати трансформатори для Сумської області. Прочитавши новини, вони вирішили: вважаємо, що ви здатні купити їх самостійно. Звертайтеся до тих людей, чиї прізвища вам відомі. Ми більше не будемо фінансувати цю покупку", — сказав депутат.

За його словами, він не уявляє, як далі розмовляти із західними партнерами про додаткову підтримку енергетичного сектора напередодні важкої зими

"Ця ситуація досить негативно вплине на наш міжнародний імідж. Складна ситуація, напередодні зими, і росіяни її використовують у своїх цілях", — додав Нагорняк.

Тим часом першим фігурантам масштабної корупційної схеми в українській енергетиці вже обирають запобіжні заходи. Дмитра Басова Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО на 60 днів із можливістю внесення застави в 40 мільйонів гривень.

Ігоря Миронюка теж відправлено в СІЗО, але сума його застави набагато вища — 126 мільйонів.

Зранку стало відомо, що Кабмін відсторонив від роботи міністра юстиції Дмитра Галущенка, який фігурує на "плівках Міндіча" як "Сигізмунд" або "Професор".

Також у Верховній Раді розглянуть питання про відставку Галущенка, а також міністерки енергетики Світлани Гринчук. Відповідні постанови подав до парламенту народний депутат Ярослав Железняк.

Також він повідомив про те, що двох міністрів пов'язували більш неформальні стосунки.

Нагадаємо, як працювала корупційна схема в енергетиці, яку викрили НАБУ і САП.

Також повідомлялося, що Зеленський, який висловився за відставку двох міністрів, телефонував Галущенку після СМС від Міндіча.