Доноры после "пленок Миндича" начали отказывать Украине в поддержке, — нардеп (видео)

Коррупционный скандал в украинской энергетике уже приносит первые тревожные результаты: те, кто помогал Украине, теперь перестраховываются и советуют, где взять деньги на покупку такого необходимого в преддверии зимы оборудования для городов.

От частных доноров, которые помогали в восстановлении и поддержании энергетики, начали поступать отказы в помощи, заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. Об этом он рассказал в комментарии каналу "Киев 24".

"Вчера я получил звонок от доноров, которые планировали приобрести трансформаторы для Сумской области. Прочтя новости, они решили: считаем, что вы способны купить их самостоятельно. Обращайтесь к тем людям, чьи фамилии вам известны. Мы больше не будем финансировать эту покупку", – сказал депутат.

По его словам, он не представляет, как дальше разговаривать с западными партнерами о дополнительной поддержке энергетического сектора в преддверии тяжелой зимы

"Эта ситуация достаточно повлияет негативно на наш международный имидж. Сложная ситуация, в преддверии зимы, и россияне ее используют в своих целях", – добавил Нагорняк.

Тем временем первым фигурантам масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике уже выбирают меры пресечения. Дмитрия Басова Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО на 60 дней с возможностью внесения залога в 40 миллионов гривен.

Игорь Миронюк тоже отправлен в СИЗО, но сумма его залога куда выше – 126 миллионов.

Утром стало известно, что Кабмин отстранил от работы министра юстиции Дмитрия Галущенко, который фигурирует на "пленках Миндича" как "Сигизмунд" или "Профессор".

Также в Верховной Раде рассмотрят вопрос об отставке Галущенко, а также министра энергетики Светланы Гринчук. Соответствующие постановления подал в парламент народный депутат Ярослав Железняк.

Также он сообщил о том, что двух министров связывали более неформальные отношения.

Напомним, как работала коррупционная схема в энергетике, которую разоблачили НАБУ и САП.

Также сообщалось, что Зеленский, который высказался за отставку двух министров, звонил Галущенко после СМС от Миндича.