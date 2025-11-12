"Пленки Миндича": в Киев прибыл офицер ФБР для сотрудничества с НАБУ, — СМИ

В Киеве начал работу новый офицер Федерального бюро расследований США, который будет обеспечивать координацию с украинскими детективами в рамках борьбы с коррупцией. Одной из первых его задач стало обсуждение дела Тимура Миндича, который фигурирует в операции "Мидас", расследуемой НАБУ совместно с САП.

По информации ZN.UA, американские специалисты проходят плановую ротацию примерно раз в несколько месяцев, и нынешнее назначение стало очередной сменой представителя ФБР в Киеве. Новый офицер имеет постоянный доступ к украинскому Бюро, собственный кабинет и ежедневно контактирует с детективами, контролируя ход ключевых антикоррупционных расследований.

Его деятельность регламентируется межведомственным меморандумом, подписанным еще во время создания НАБУ. Документ предусматривает регулярный обмен информацией и техническое взаимодействие между украинскими и американскими правоохранителями по делам топ-коррупции. Меморандум пересматривается каждые два года; после паузы во время администрации Дональда Трампа документ был повторно заключен по результатам переговоров директора НАБУ Семена Кривоноса с руководством ФБР.

Відео дня

"В рамках этого меморандума осуществляется постоянное оперативное взаимодействие между НАБУ и ФБР по делам, касающимся топ-коррупции. Такая координация является технической процедурой, предусмотренной межведомственными договоренностями", — говорится в публикации.

Операция "Мидас": что об этом известно

10 ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В течение 15 месяцев детективы документировали деятельность преступной организации, собрав более 1000 часов аудиозаписей и проведя более 70 обысков.

По данным следствия, участники схемы систематически получали от контрагентов "Энергоатома" 10-15% от стоимости контрактов, навязывая откат за избежание блокировки платежей или сохранение статуса поставщика ("шлагбаум"). К организации были привлечены бывшие высокопоставленные чиновники и правоохранители, которые через служебные связи контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки. Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось посторонними лицами, выполнявшими роль "смотрящих".

Напомним, что 12 ноября правительство приняло решение инициировать введение санкций против Цукермана и бизнесмена Миндича. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что подпишет указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме".

Также Фокус писал, что, по словам прокурора САП, президент Украины Владимир Зеленский звонил экс-министру энергетики Герману Галущенко после того, как бизнесмен Тимур Минидич написал главе государства сообщение.