"Плівки Міндіча": до Києва прибув офіцер ФБР для співпраці з НАБУ, — ЗМІ

У Києві розпочав роботу новий офіцер Федерального бюро розслідувань США, який забезпечуватиме координацію з українськими детективами в рамках боротьби з корупцією. Одним із перших його завдань стало обговорення справи Тимура Міндіча, який фігурує в операції "Мідас", що розслідується НАБУ спільно з САП.

За інформацією ZN.UA, американські фахівці проходять планову ротацію приблизно раз на кілька місяців, і нинішнє призначення стало черговою зміною представника ФБР у Києві. Новий офіцер має постійний доступ до українського Бюро, власний кабінет та щоденно контактує з детективами, контролюючи перебіг ключових антикорупційних розслідувань.

Його діяльність регламентується міжвідомчим меморандумом, підписаним ще під час створення НАБУ. Документ передбачає регулярний обмін інформацією та технічну взаємодію між українськими та американськими правоохоронцями у справах топкорупції. Меморандум переглядається кожні два роки; після паузи під час адміністрації Дональда Трампа документ було повторно укладено за результатами переговорів директора НАБУ Семена Кривоноса з керівництвом ФБР.

Відео дня

"У межах цього меморандуму здійснюється постійна оперативна взаємодія між НАБУ та ФБР у справах, що стосуються топкорупції. Така координація є технічною процедурою, передбаченою міжвідомчими домовленостями", — йдеться в публікації.

Операція "Мідас": що про це відомо

10 листопада НАБУ і САП розпочали масштабну операцію "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. Протягом 15 місяців детективи документували діяльність злочинної організації, зібравши понад 1000 годин аудіозаписів і провівши понад 70 обшуків.

За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів "Енергоатому" 10–15% від вартості контрактів, нав’язуючи відкат за уникнення блокування платежів або збереження статусу постачальника ("шлагбаум"). До організації були залучені колишні високопосадовці та правоохоронці, які через службові зв’язки контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки. Фактично управління стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося сторонніми особами, що виконували роль "смотрящих".

Нагадаємо, що 12 листопада уряд ухвалив рішення ініціювати запровадження санкцій проти Цукермана та бізнесмена Міндіча. Президент України Володимир Зеленський сказав, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі щодо корупції в "Енергоатомі".

Також Фокус писав, що, за словами прокурора САП, президент України Володимир Зеленський телефонував ексміністру енергетики Герману Галущенку після того, як бізнесмен Тимур Мінідіч написав голові держави повідомлення.