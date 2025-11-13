"Деньги, которые должны идти на передовую": в ЕС отреагировали на скандал с "пленками Миндича"

Высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел Кая Каллас назвала скандал из-за коррупции в энергетике "чрезвычайно досадным". В то же время в Венгрии уже призвали "остановить это безумие" и прекратить помощь Украине.

Украинская власть должна отнестись к "чрезвычайно досадному" корпусного скандала серьезно. Об этом вице-президент ЕС 12 ноября заявила Reuters в кулуарах встречи министров иностранных дел G7.

"Они действуют очень решительно. Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую", — отметила Каллас.

В издании передали, что президент Владимир Зеленский призвал правительство уволить двух министров, которые фигурируют в громком скандале.

"Я думаю, что очень важно, чтобы они действительно действовали очень быстро и относились к этому очень серьезно", — добавила Каллас.

Відео дня

Также на коррупционный скандал отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Брюссель уже годами финансирует деятельность украинского государства за счет денег европейских граждан. Между тем в Украине процветает коррупция, поэтому неудивительно, что до сих пор никто не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС", — написал он в Facebook.

Венгерский министр подчеркнул, что Евросоюз хочет прислать Украине "еще больше денег" несмотря на то, что "в ближайшем окружении" Зеленского разоблачили большую коррупционную сеть.

"Пришло время остановить это безумие, нужно прекратить отправлять деньги европейских граждан в Украину! Пока мы у власти, венгерский народ может быть уверен: деньги венгров не попадут в Украину", — заявил Сийярто.

Он добавил, что если бы у власти в Венгрии было правительство, ориентированное на Брюссель и союзное к Украине, ситуация была бы другой.

Напомним, анонимный иностранный советник украинского правительства сообщил Politico, что коррупционный скандал произошел "в очень неудачный момент", когда Брюссель должен принять решение о дополнительном финансировании. По его словам, теперь убеждать Запад в необходимости поддержки будет сложнее, а некоторые страны, например Венгрия, получили повод для вопросов. Однако неназванный экс-чиновник заверил, что поставки оружия и финансовая помощь продолжатся, а Брюссель лишь непублично выразит свое недовольство и потребует реформ.

13 ноября специалистка в сфере критической инфраструктуры Анна Минюкова рассказала, что "отмытых" в Киеве денег хватило бы на защиту 10 объектов энергетики. По ее словам, города-миллионники могли бы быть со светом.