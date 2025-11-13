"Гроші, які повинні йти на передову": в ЄС відреагували на скандал з "плівками Міндіча"

Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас назвала скандал через корупцію в енергетиці «надзвичайно прикрим». Водночас в Угорщині вже закликали "зупинити це божевілля" і припинити допомогу Україні.

Українська влада має поставитись до "надзвичайно прикрого" корупційного скандалу серйозно. Про це віцепрезидентка ЄС 12 листопада заявила Reuters у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7.

"Вони діють дуже рішуче. Немає місця для корупції, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову", — зазначила Каллас.

У виданні передали, що президент Володимир Зеленський закликав уряд звільнити двох міністрів, які фігурують у гучному скандалі.

"Я думаю, що дуже важливо, щоб вони дійсно діяли дуже швидко і ставилися до цього дуже серйозно", — додала Каллас.

Відео дня

Також на корупційний скандал відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Брюссель вже роками фінансує діяльність української держави коштом грошей європейських громадян. Тим часом в Україні процвітає корупція, тому не дивно, що досі ніхто не бачив точного звіту про витрачання коштів, отриманих від ЄС", — написав він у Facebook.

Угорський міністр наголосив, що Євросоюз хоче надіслати Україні "ще більше грошей" попри те, що "в найближчому оточенні" Зеленського викрили велику корупційну мережу.

"Настав час зупинити це божевілля, потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян до України! Поки ми при владі, угорський народ може бути впевнений: гроші угорців не потраплять до України", — заявив Сіярто.

Він додав, що якби при владі в Угорщині був уряд, орієнтований на Брюссель і союзний до України, ситуація була б іншою.

Нагадаємо, анонімний іноземний радник українського уряду повідомив Politico, що корупційний скандал стався "в дуже невдалий момент", коли Брюссель має ухвалити рішення про додаткове фінансування. З його слів, тепер переконувати Захід у необхідності підтримки буде складніше, а деякі країни, як-от Угорщина, отримали привід для запитань. Проте неназваний ексчиновник запевнив, що постачання зброї й фінансова допомога продовжаться, а Брюссель лише непублічно висловить своє невдоволення і вимагатиме реформ.

13 листопада спеціалістка у сфері критичної інфраструктури Анна Мінюкова розповіла, що "відмитих" у Києві грошей вистачило б на захист 10 об’єктів енергетики. З її слів, міста-мільйонники могли б бути зі світлом.