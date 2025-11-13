"Эксперт по экспертным вопросам": Басов не смог назвать судье свою должность в "Энергоатоме"

Дмитрий Басов, один из подозреваемых в участии в коррупционной схеме в "Энергоатоме", не смог озвучить судье точное название своей должности в компании. Он сказал, что работает "экспертом экспертной группы по экспертным вопросам".

О своей должности бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов рассказал на заседании Высшего антикоррупционного суда 12 ноября, где ему была избрана мера пресечения. По словам Басова, он работает в "Энергоатоме" советником.

На просьбу уточнить должность Басов ответил, что "она очень огромная".

"Я ее, честно, не помню полностью, как называется. Я являюсь руководителем исполнительной дирекции по юридической защите. Летом я с данной должности уволился, и детективы это бесспорно знают, поскольку я знаю, что они проводили обыски и у действующего руководителя этого подразделения также", — сказал подозреваемый.

Судья попросил Басова подтвердить, находился ли он на указанной в ходатайстве должности, но потом с нее уволился, а сейчас занимает должность, название которой не знает.

"Да. Ну, она называется эксперт экспертной группы по каким-то там экспертным вопросам", — сказал Басов.

По его словам, сейчас он является советником руководителя для принятия определенных решений, и в основном его советы касаются юридических аспектов и понимания определенных "процессов".

Дмитрий Басов рассказал судье о своей работе в "Энергоатоме". На видео с 2:14:35.

Напомним, Дмитрия Басова отправили в СИЗО с залогом в размере 40 млн грн 12 ноября. Основанием для его ареста стало уничтожение Басовым мобильных телефонов. По данным следствия, он контролировал закупки и финансовые операции "Энергоатома" и таким образом мог координировать коррупционную схему. Басов отрицал свою вину и заверил, что из фигурантов дела общался только с Игорем Миронюком ("Рокет"), а подозреваемого в управлении организацией Тимура Миндича не знает лично. Дмитрий Басов фигурирует на так называемых "пленках Миндича" под псевдонимом "Тенор".

Прокурор САП на заседании суда рассказывала, что другой подозреваемый по делу об "Энергоатоме", Игорь "Решик" Фурсенко, трудоустроился к производителю ракет "Фламинго" Fire Point, чтобы иметь возможность выезжать за границу.