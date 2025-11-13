"Експерт з експертних питань": Басов не зміг назвати судді свою посаду в "Енергоатомі"

Дмитро Басов, один із підозрюваних в участі в корупційній схемі в "Енергоатомі", не зміг озвучити судді точну назву своєї посади в компанії. Він сказав, що працює "експертом експертної групи з експертних питань".

Про свою посаду колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов розповів на засіданні Вищого антикорупційного суду 12 листопада, де йому був обраний запобіжний захід. За словами Басова, він працює в "Енергоатомі" радником.

На прохання уточнити посаду Басов відповів, що "вона дуже величезна".

"Я її, чесно, не пам'ятаю повністю, як називається. Я є керівником виконавчої дирекції з юридичного захисту. Влітку я з цієї посади звільнився, і детективи це безперечно знають, оскільки я знаю, що вони проводили обшуки і в чинного керівника цього підрозділу також", — сказав підозрюваний.

Відео дня

Суддя попросив Басова підтвердити, чи він перебував на зазначеній в клопотанні посаді, та потім з неї звільнився, а нині обіймає посаду, назву якої не знає.

"Так. Ну, вона називається експерт експертної групи з якихось там експертних питань", — сказав Басов.

За його словами, наразі він є радником керівника для ухвалення певних рішень, і здебільшого його поради стосуються юридичних аспектів та розуміння певних "процесів".

Дмитро Басов розповів судді про свою роботу в "Енергоатомі". На відео з 2:14:35.

Нагадаємо, Дмитра Басова відправили в СІЗО із заставою в розмірі 40 млн грн 12 листопада. Підставою для його арешту стало знищення Басовим мобільних телефонів. За даними слідства, він контролював закупівлі та фінансові операції "Енергоатомі" і таким чином міг координувати корупційну схему. Басов заперечив свою провину та запевнив, що з фігурантів справи спілкувався лише з Ігорем Миронюком ("Рокет"), а підозрюваного в керуванні організацією Тимура Міндіча не знає особисто. Дмитро Басов фігурує на так званих "плівках Міндіча" під псевдонімом "Тенор".

Прокурорка САП на засіданні суду розповідала, що інший підозрюваний у справі про "Енергоатом", Ігор "Рьошик" Фурсенко, працевлаштувався до виробника ракет "Фламінго" Fire Point, щоб мати можливість виїжджати за кордон.