В МВФ озвучили умови кредиту: чи запровадять в Україні "податок на OLX" і ПДВ для ФОП

В МВФ очікують від України ухвалення законів про оподаткування доходів з цифрових платформ і скасування пільг для реєстрації платників податку на додану вартість. Також фонд оцінює ухвалений Верховною Радою бюджет України на 2026 рік.

Про скасування пільг при реєстрації ПДВ для ФОП та інші умови кредиту для України директорка Департаменту комунікацій Міжнародного валютного фонду Джулі Козак сказала на брифінгу 4 грудня. Вона нагадала, що 26 листопада фонд і українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу щодо нової чотирирічної угоди EFF з потенційним доступом до 8,1 мільярда доларів США.

"Прийняття бюджету на 2026 рік було одним із попередніх заходів, узгоджених з владою. Наразі команда оцінює повний текст бюджету, але попередня оцінка полягає в тому, що він загалом відповідає програмним зобов'язанням", — розповіла Джулі Козак.

Крім держбюджету, представниця МВФ перелічила серед умов для затвердження кредиту розширення податкової бази шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів з цифрових платформ (так званий "податок на OLX"), усунення лазівок для імпорту споживчих товарів на митницях і скасування пільг для реєстрації платника ПДВ. Також, за словами Козак, між Україною та МВФ досягнуто домовленостей щодо боротьби з неформальною економічною діяльністю: посилення конкуренції в державних закупівлях і усунення лазівок у трудовому кодексі.

"Влада дала зрозуміти, що вона залишається відданою порядку денному реформ, що включає мобілізацію внутрішніх доходів, боротьбу з неформальною економікою, захист незалежних антикорупційних інституцій та реструктуризацію боргу для відновлення сталості", — додала директорка Департаменту комунікацій МВФ.

ПДВ для ФОП: роз'яснення Мінфіну

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час пленарного засідання Верховної Ради 5 грудня відповів на питання народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка про те, чи дійсно уряд має намір запровадити ПДВ для ФОПів. Нардеп зазначив, що це може призвести до масового закриття малих бізнесів.

"Ми зараз проводимо активні консультації з представниками різного бізнесу. Є різні думки з приводу запровадження для ФОПів, щодо лімітів на сплату ПДВ. Ми будемо ретельно вивчати це питання і прийдемо з комплексним рішенням", — сказав Марченко.

В інтерв'ю "LB.ua" 3 грудня голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що спрощена система оподаткування використовується не лише для надання послуг малими підприємствами, консалтингу та інших видів діяльності, а й для ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, тому запровадження ПДВ для ФОП необхідне для "вирівнення правил гри". За його словами, перехідний період триватиме до 2027 року, і цей крок супроводжуватиметься максимальним роз'ясненням його логіки та причин.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2026 рік 3 грудня. У ньому визначено доходи 2,918 трлн грн та видатки 4,781 трлн грн.