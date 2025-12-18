Нові правила для ФОПів: хто заробляє понад 1 млн грн, сплачуватиме 20% ПДВ, — законопроєкт

З 1 січня 2027 року підприємці — платники єдиного податку з доходом понад 1 млн гривень будуть зобов’язані реєструватися як платники ПДВ та сплачувати 20% податку. Законопроєкт також встановлює правила зміни ставки єдиного податку та визначає винятки для електронних резидентів.

Як йдеться у законопроєкті "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість", зміни передбачають:

платники єдиного податку 1-3 групи, крім е-резидентів третьої групи, зобов’язані реєструватися як платники ПДВ, якщо їх загальний дохід за 12 місяців перевищує 1 млн гривень;

зміни правил визначення ставок єдиного податку для третьої групи, включно з можливістю переходу зі ставки 5% на 3% після подання заяви;

уточнення порядку обліку доходів та податкових зобов’язань для платників ПДВ;

набрання чинності законом з 1 січня 2027 року та обов’язок Кабміну привести нормативні акти у відповідність протягом трьох місяців.

Натомість у пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його мета полягає у створенні рівних умов для ведення бізнесу та збільшенні надходжень до державного бюджету. Нині платники ПДВ при ввезенні або виробництві товарів сплачують податок до бюджету, тоді як неплатники ПДВ, які працюють на спрощеній системі, не сплачують його, хоча реалізують товари за тією ж ціною. Це створює нерівні конкурентні умови та стимулює використання контрабандних або контрафактних товарів, адже для неплатників ПДВ вигідніше купувати продукцію без податку та уникати податкового кредиту.

Запровадження обов’язкового ПДВ для платників єдиного податку має на меті зробити нелегальний обіг товарів економічно невигідним і створити рівні умови для легальних виробників та імпортерів. Очікується, що це дозволить додатково залучити до державного бюджету близько 40,1 мільярда гривень у 2027 році.

