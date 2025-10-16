НБУ пропонує нові правила для ФОПів через активізацію "дропів"

Фізичних підприємців почали використовувати у схемах дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки або рахунки для незаконних операцій. Через це НБУ пропонує запровадити перевірку діяльності ФОП перед їх закриттям, щоб зменшити ризики фінансових та кримінальних махінацій.

Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив в інтерв'ю Forbes та зазначив, що наразі ФОП можна закрити автоматично, без аналізу фінансової діяльності. НБУ пропонує передбачити перевірку обороту коштів, повноти сплати податків і лише після цього оформляти припинення підприємницької діяльності.

Пишний пояснив, що дропи можуть використовуватися не лише у фінансових махінаціях, а й у торгівлі зброєю, наркотрафіку та терористичній діяльності. Особи, які передають свої картки або ФОП зловмисникам, можуть вважатися співучасниками злочину.

"Пропонуємо аби перед закриттям ФОПів була можливість проаналізувати їхню діяльність. Зокрема, передбачатиметься проведення перевірки інформації про оборот коштів ФОП та повноту сплати податків ФОП до бюджету контролюючими органами і лише після таких дій – реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізособи", – пояснив Пишний.

Очільник НБУ додав, що протягом останніх шести місяців спостерігається стабільна динаміка кількості дропів. Поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів, тому підстав говорити про суттєве зростання або активізацію явища немає. Водночас кількість виявлених карт дропів залишається стабільною.

"Щодо дропів ми спостерігаємо сталу динаміку впродовж останніх пів року, поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів. Тому підстав говорити про тренд до зростання чи суттєву активізацію немає", – пояснив він.

Варто зауважити, що Нацбанк ініціював створення реєстру дроперів, для чого готують відповідні законодавчі зміни. За словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, у разі передачі банківської картки іншій особі її власника вноситимуть до реєстру. Для таких людей банки зможуть обмежувати фінансові операції, відмовляти у кредитах чи відкритті нових рахунків. Політик застеріг українців не здавати свої картки в "оренду", аби не втратити доступ до фінансових послуг.

Окрім цього, 15 жовтня українська інфлюенсерка та засновниця бренду ODA Ксюша Манекен розповіла, що втратила понад 6 мільйонів гривень через шахраїв, які діяли від імені Monobank у підробленому Telegram-боті. З її підприємницького рахунку кошти переказали на низку фіктивних українських ФОПів. Блогерка заявила, що банк не забезпечив належного моніторингу підозрілих транзакцій.