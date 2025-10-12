Пенсійні виплати можуть заблокувати: в Україні з'явиться реєстр дроперів (відео)

Українців застерігають від передачі своїх банківських карток або доступу до них іншим людям. Такі дії можуть мати серйозні наслідки — власників карток, які погодилися на участь у подібних схемах, планують вносити до спеціального державного реєстру дроперів. Після цього їхні фінансові можливості суттєво обмежать — зокрема, може бути заблоковано отримання пенсії або кредитів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі "Новости.LIVE". За його словами, в Україні набувають поширення шахрайські схеми, у межах яких зловмисники використовують банківські картки соціально незахищених громадян — пенсіонерів, студентів та осіб із низьким доходом. Шахраї пропонують людям гроші за тимчасовий "доступ" до їхніх рахунків, а потім через ці картки проводять незаконні фінансові операції.

"Йдеться про цілі мережі, які налічують тисячі банківських рахунків. З їх допомогою злочинці маскують перекази між собою під звичайні P2P-платежі між фізичними особами. Власники карток часто навіть не здогадуються, що через їх рахунки проходять кошти, пов’язані з тіньовими операціями або кримінальною діяльністю", — пояснив Гетманцев.

Він наголосив, що проблему ускладнює байдужість банківського сектору, який не завжди блокує підозрілі операції.

"Комерційні банки бачать, що відбувається, але часто заплющують очі. Національний банк, поліція, Бюро економічної безпеки знають про це, але реагують не так рішуче, як мали б", — додав народний депутат.

За словами Гетманцева, Національний банк звернувся до парламентського комітету з пропозицією розробити законодавчі зміни для створення реєстру дроперів. Відповідний законопроєкт планують зареєструвати у Верховній Раді вже найближчими днями.

"Якщо буде зафіксовано факт передачі картки іншій особі, дані власника потраплять до реєстру. Для таких людей банки зможуть встановити жорсткі обмеження — дозволяти лише базові операції, відмовляти у видачі кредитів або навіть у відкритті нових рахунків. Людина фактично буде відрізана від повноцінного фінансового життя", — зазначив він.

Політик також звернувся до українців із попередженням: не погоджуватися на "оренду" своїх карток, навіть якщо пропонують гроші.

"Ніколи не передавайте нікому свою банківську картку. Ви можете потрапити до реєстру дроперів і втратити можливість отримувати фінансові послуги чи навіть пенсію", — підкреслив Гетманцев.

Він додав, що схеми з використанням дроперів часто застосовуються не лише для ухилення від податків, а й для відмивання коштів, фінансування тероризму чи торгівлі наркотиками.

"Це величезна проблема, з якою потрібно боротися системно, навіть попри воєнний час", — резюмував голова фінансового комітету.

