Пенсионные выплаты могут заблокировать: в Украине появится реестр дропперов (видео)

Украинцев предостерегают от передачи своих банковских карт или доступа к ним другим людям. Такие действия могут иметь серьезные последствия — владельцев карт, которые согласились на участие в подобных схемах, планируют вносить в специальный государственный реестр дроперов. После этого их финансовые возможности существенно ограничат — в частности, может быть заблокировано получение пенсии или кредитов.

Related video

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Новости.LIVE". По его словам, в Украине получают распространение мошеннические схемы, в рамках которых злоумышленники используют банковские карты социально незащищенных граждан — пенсионеров, студентов и лиц с низким доходом. Мошенники предлагают людям деньги за временный "доступ" к их счетам, а затем через эти карты проводят незаконные финансовые операции.

"Речь идет о целых сетях, которые насчитывают тысячи банковских счетов. С их помощью преступники маскируют переводы между собой под обычные P2P-платежи между физическими лицами. Владельцы карт часто даже не догадываются, что через их счета проходят средства, связанные с теневыми операциями или криминальной деятельностью", — пояснил Гетманцев.

Он отметил, что проблему осложняет равнодушие банковского сектора, который не всегда блокирует подозрительные операции.

"Коммерческие банки видят, что происходит, но часто закрывают глаза. Национальный банк, полиция, Бюро экономической безопасности знают об этом, но реагируют не так решительно, как должны были бы", — добавил народный депутат.

По словам Гетманцева, Национальный банк обратился в парламентский комитет с предложением разработать законодательные изменения для создания реестра дропперов. Соответствующий законопроект планируют зарегистрировать в Верховной Раде уже в ближайшие дни.

"Если будет зафиксирован факт передачи карты другому лицу, данные владельца попадут в реестр. Для таких людей банки смогут установить жесткие ограничения — разрешать только базовые операции, отказывать в выдаче кредитов или даже в открытии новых счетов. Человек фактически будет отрезан от полноценной финансовой жизни", — отметил он.

Политик также обратился к украинцам с предупреждением: не соглашаться на "аренду" своих карточек, даже если предлагают деньги.

"Никогда не передавайте никому свою банковскую карточку. Вы можете попасть в реестр дропперов и потерять возможность получать финансовые услуги или даже пенсию", — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что схемы с использованием дропперов часто применяются не только для уклонения от налогов, но и для отмывания средств, финансирования терроризма или торговли наркотиками.

"Это огромная проблема, с которой нужно бороться системно, даже несмотря на военное время", — резюмировал глава финансового комитета.

Напомним, что, по словам Даниила Гетманцева, Украине нужно изменить подход и прекратить начислять пенсии, исходя из средней заработной платыза последние три года перед выходом человека на пенсию.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде планируют повысить минимальную пенсию в Украине до 4-4,5 тысячи гривен уже в следующем году.