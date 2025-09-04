Минимальная пенсия не менее 4500 гривен: Гетманцев рассказал, кому могут повысить выплаты

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил о планах повысить минимальную пенсию в Украине до 4–4,5 тысячи гривен уже в следующем году.

Соответствующие поправки будут внесены в проект Бюджета-2026. Об этом он написал в Тelegram.

"Минимальная пенсия должна составлять не менее 4–4,5 тысячи гривен. Ресурс для этого – в детенизации экономики. Выведенные из тени миллиарды нужно направлять на поддержку самых уязвимых категорий", – отметил депутат.

Он также подчеркнул, что пенсионеры с инвалидностью с детства сейчас получают всего 2361 гривну, и такие низкие выплаты являются проблемой миллионов украинцев. В стране более 380 тысяч человек получают пенсию менее 3 тысяч гривен, а свыше трех миллионов – менее 4 тысяч.

Кроме того, Гетманцев напомнил о продолжающемся сборе подписей под петицией в Верховную Раду с требованием не откладывать отмену сверхвысоких клановых спецпенсий. По его мнению, это позволит справедливее распределять бюджетные ресурсы и поддерживать нуждающихся пенсионеров.

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.