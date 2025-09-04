Мінімальна пенсія не менше 4500 гривень: Гетманцев розповів, кому можуть підвищити виплати

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про плани підвищити мінімальну пенсію в Україні до 4-4,5 тисячі гривень уже наступного року.

Відповідні поправки буде внесено до проєкту Бюджету-2026. Про це він написав у Тelegram.

"Мінімальна пенсія має становити не менше 4-4,5 тисячі гривень. Ресурс для цього — у детінізації економіки. Виведені з тіні мільярди потрібно спрямовувати на підтримку найуразливіших категорій", — зазначив депутат.

Він також наголосив, що пенсіонери з інвалідністю з дитинства зараз отримують лише 2361 гривню, і такі низькі виплати є проблемою мільйонів українців. У країні понад 380 тисяч осіб отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень, а понад три мільйони — менше ніж 4 тисячі.

Крім того, Гетманцев нагадав про триваючий збір підписів під петицією до Верховної Ради з вимогою не відкладати скасування надвисоких кланових спецпенсій. На його думку, це дасть змогу справедливіше розподіляти бюджетні ресурси і підтримувати пенсіонерів, які цього потребують.

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що більше третини здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.