Изменить формулу: Гетманцев рассказал, как увеличить размер пенсий для украинцев

Украине нужно изменить подход и прекратить начислять пенсии, исходя из средней заработной платы за последние три года перед выходом человека на пенсию, заявил в эфире "Новости.LIVE" глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Чем позже человек выходит на пенсию — тем больше будут у него выплаты, ведь средняя зарплата растет. Соответственно, пенсию начисляют от средней заработной платы за последние три года, а эта сумма меньше, чем соотношение с твоей личной зарплатой", — пояснил Гетманцев.

Он подчеркнул, что от этой формулы нужно отказываться, ведь сейчас соотношение средней пенсии к средней зарплате в Украине составляет менее 30%, тогда как в странах ЕС этот показатель должен быть на уровне не менее 40%.

Гетманцев подчеркнул, что украинские пенсионеры получают малые выплаты не потому, что плохо работали или получали зарплату "в тени", а именно из-за несовершенной формулы начисления пенсий.

Руководитель финансового комитета ВРУ также отметил, что в Украине насчитывается 10 миллионов пенсионеров, 7 из которых живут за чертой бедности.

