Ставка изменится: Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты

В Украине готовятся к новым правилам налогообложения для тех, кто зарабатывает через цифровые платформы. Изменения коснутся таксистов, курьеров, арендодателей и продавцов, работающих в онлайн-сервисах.

Действующее законодательство уже обязывает таксистов платить налоги: либо открывать ФЛП, либо вносить 18% от дохода плюс 1,5% военного сбора. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Новини.Live".

Новый законопроект № 14025 предусматривает упрощение налогового механизма и значительное снижение ставки — до 5%.

Документ разработан для внедрения международной системы автоматического обмена данными о доходах с цифровых платформ. Такой шаг необходим для адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и является одним из обязательств страны перед МВФ.

Под действие закона, в случае его принятия, попадут аренда недвижимости и транспорта, предоставление личных услуг, продажа товаров через интернет-сервисы. Это затронет как OLX, Prom, ЛУН, Kabanchik.ua, Booking, так и сервисы такси. Планируется, что налог удерживать будет сама платформа, а не пользователь.

Ставка в 5% будет действовать для резидентов Украины старше 18 лет, которые ведут расчеты через специальный банковский счет, не продают подакцизные товары и не используют наемный труд. При этом годовой доход не должен превышать 834 минимальные зарплаты, установленные на 1 января отчетного года.

Освобождены от налогообложения будут граждане, которые за год продали не более трех товаров через одну платформу на сумму до 2 000 евро. Таким образом, новые правила должны облегчить администрирование налогов для малого бизнеса и самозанятых граждан, одновременно усилив прозрачность рынка.

