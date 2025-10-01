Ставка зміниться: Гетманцев пояснив, які податки платитимуть таксисти

В Україні готуються до нових правил оподаткування для тих, хто заробляє через цифрові платформи. Зміни торкнуться таксистів, кур'єрів, орендодавців і продавців, які працюють в онлайн-сервісах.

Чинне законодавство вже зобов'язує таксистів платити податки: або відкривати ФОП, або вносити 18% від доходу плюс 1,5% військового збору. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Новини.Live".

Новий законопроєкт № 14025 передбачає спрощення податкового механізму та значне зниження ставки — до 5%.

Документ розроблено для впровадження міжнародної системи автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ. Такий крок необхідний для адаптації українського законодавства до норм ЄС і є одним із зобов'язань країни перед МВФ.

Під дію закону, у разі його ухвалення, потраплять оренда нерухомості та транспорту, надання особистих послуг, продаж товарів через інтернет-сервіси. Це торкнеться як OLX, Prom, ЛУН, Kabanchik.ua, Booking, так і сервісів таксі. Планується, що податок утримуватиме сама платформа, а не користувач.

Ставка в 5% діятиме для резидентів України віком від 18 років, які ведуть розрахунки через спеціальний банківський рахунок, не продають підакцизні товари і не використовують найману працю. При цьому річний дохід не повинен перевищувати 834 мінімальні зарплати, встановлені на 1 січня звітного року.

Звільнені від оподаткування будуть громадяни, які за рік продали не більше трьох товарів через одну платформу на суму до 2 000 євро. Таким чином, нові правила мають полегшити адміністрування податків для малого бізнесу та самозайнятих громадян, водночас посиливши прозорість ринку.

