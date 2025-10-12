Змінити формулу: Гетманцев розповів, як збільшити розмір пенсій для українців

Головна причина того, що 7 з 10 мільйонів пенсіонерів в Україні живуть за межею бідності, — це неправильна формула розрахунку цих виплат.

Україні потрібно змінити підхід та припинити нараховувати пенсії, виходячи з середньої заробітної плати за останні три роки перед виходом людини на пенсію, заявив в етері "Новини.LIVE" голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Чим пізніше людина виходить на пенсію — тим більшою будуть у неї виплати, адже середня зарплата зростає. Відповідно, пенсію нараховують від середньої заробітної плати за останні три роки, а ця сума є меншою, ніж співвідношення з твоєю особистою зарплатою", — пояснив Гетманцев.

Він підкреслив, що від цієї формули потрібно відмовлятись, адже наразі співвідношення середньої пенсії до середньої зарплати в Україні становить менш як 30%, тоді як у країнах ЄС цей показник має бути на рівні щонайменше 40%.

Гетманцев підкреслив, що українські пенсіонери отримують малі виплати не тому, що погано працювали або отримували зарплату "в тіні", а саме через недосконалу формулу нарахування пенсій.

Керівник фінансового комітету ВРУ також наголосив, що в Україні налічується 10 мільйонів пенсіонерів, 7 з яких живуть за межею бідності.

